Η ΑΕΚ... έκανε τη δουλειά απέναντι στον Άρη Λεμεσού κι έκλεισε θέση για τα play-offs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Το προφίλ των Βέλγων.

Η ΑΕΚ έκανε ακόμη ένα βήμα προς το στόχο της συμμετοχής στη League Phase του Conference League με την πρόκριση απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην παράταση (3-1). Έτσι, η Ένωση έφτασε στην... τελευταία πίστα, στα play-offs των προκριματικών για την τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκεί όπου καλείται να βγάλει νοκ-άουτ την Άντερλεχτ. Το Gazzetta σάς παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία των Βέλγων, που θα βρεθούν στον δρόμο των «κιτρινόμαυρων».

Το προφίλ της Άντερλεχτ

Τι έκανε τη σεζόν 2024/25: Οι Βέλγοι προέρχονται από μια σεζόν που δεν κατάφερα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα τους, καθώς τελείωσαν τη σεζόν στο -20 από την πρωταθλήτρια Σεν Ζιλουάζ και στο -17 από τη δεύτερη Κλαμπ Μπριζ. H Άντερλεχτ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου, όπου έχασε από την Κλαμπ Μπριζ με 2-1, ενώ στην Ευρώπη έφτασε μέχρι τα Play Off για τους «16» του Europa League, όπου αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε.

Προπονητής: Στον πάγκο των Βέλγων είναι ένα γνώριμο πρόσωπο και πιο συγκεκριμένα ο Μπέσνικ Χάσι, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό το 2017. Ο 53χρονος Αλβανός κόουτς ανέλαβε την Άντερλεχτ στις 20 Μαρτίου του 2025 και έχει απολογισμό 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 8 ήττες. Υπό τις οδηγίες του οι Βέλγοι αποκλείστηκαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από τη Χάκεν, με συνολικά σκορ 6-4 (1-0 και 6-3).

Αστέρι: Από το ρόστερ ξεχωρίζει ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Πρόκειται για 55 φορές διεθνή Δανό φορ, ο οποίος αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» στη γραμμή κρούσης της Άντερλεχτ. Προέρχεται από σεζόν με 24 γκολ σε 45 εμφανίσεις, ενώ σκόραρε δις και κόντρα στη Χάκεν.

Μεταγραφές: Η Άντερλεχτ ήταν αρκετά δραστήρια στη μεταγραφική αγορά, καθώς έχει κάνει επτά προσθήκες. Οι Βέλγοι πήραν με δανεισμός από την Άστον Βίλα τον στόπερ Γιασίν Ουζκάν, ενώ έκαναν σημαντικές επενδύσεις για να αποκτήσουν τους Μιχάιλ Τσβετκοβιτς (φορ- 3,2 εκατ. στην Τσουκαρίτσκι), Αντριάνο Μπερτατσίνο (φορ - 5 εκατ. ευρώ στη Σεντ Τρούιτεν), Ιλάι Καμαρά (χαφ - 4,5 εκατ. ευρώ στη Σταντάρ Λιέγης) και Ενρίκ Λανσάνα (χαφ - 1 εκατ. ευρώ στη Γκο Αχέντ Ιγκλς).

Γήπεδο: Το Lotto Park άνοιξε τις πύλες του το 1918 στις Βρυξέλλες.Αρχικά ονομαζόταν Stade Émile Versé, από τον βιομήχανο Εμίλ Βερσέ. Μεταξύ 1983 και 1991, το στάδιο ξαναχτίστηκε πλήρως και μετονομάστηκε σε ο Stade Constant Vanden Stock, από τον τότε πρόεδρο του συλλόγου. Το καλοκαίρι του 2012, η Άντερλεχτ πραγματοποίησε εργασίες για να φέρει το στάδιο στα πρότυπα της UEFA και η χωρητικότητά του μειώθηκε στις 21.500 θέσεις, για λόγους ασφαλείας.