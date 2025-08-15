Έγιναν γνωστές από την UEFA οι ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στα play off του Conference League, αλλά και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν.

Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στα play off του Conference League και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στις 21 και 28 Αυγούστου για να μπει στη League Phase του Conference League.

Το ματς στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» στις Βρυξέλλες θα λάβει χώρα στις 21:00 στις 21 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και η σέντρα στην OPAP Arena για τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 28 Αυγούστου.

Όπως γνωστοποίησε η UEFA, το ματς των Βρυξελλών θα διευθύνει ο Γάλλος ρέφερι Ζερόμ Μπριζάρ, με βοηθούς τους Οζέρ και Ντρουέ, ενώ στο VAR θα είναι ο Μιγιό.

Στη ρεβάνς της OPAP Arena διαιτητής θα είναι ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους Γένσεν και Βαλστάντσβε, ενώ στο VAR θα είναι ο Χάγκεν.