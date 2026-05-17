ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος τα είπε στη φυσούνα με τον Γκατσίνοβιτς που είχε πατερίτσες
Όπως πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στη φυσούνα λίγο πριν τη σέντρα της φιέστας τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να χαιρετάει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έκανε επέμβαση στον μηνίσκο και κρατούσε πατερίτσες.
Ο Ηλιόπουλος έκανε και το καθιερωμένο του τελετουργικό πριν τη σέντρα φιλώντας την μπάλα του αγώνα λίγο πριν οι δύο ομάδες βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
