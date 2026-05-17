Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ήταν όπως πάντα στη φυσούνα πριν την έναρξη του ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ τα είπε και με τον τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Όπως πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στη φυσούνα λίγο πριν τη σέντρα της φιέστας τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να χαιρετάει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έκανε επέμβαση στον μηνίσκο και κρατούσε πατερίτσες.

Ο Ηλιόπουλος έκανε και το καθιερωμένο του τελετουργικό πριν τη σέντρα φιλώντας την μπάλα του αγώνα λίγο πριν οι δύο ομάδες βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.