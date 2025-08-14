Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ πέτυχε ο Ντέρεκ Κουτέσα για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην Ένωση απέναντι στον Άρη Λεμεσού.

Μπήκε αλλαγή και δικαίωσε τον Νίκολιτς ο Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός εξτρέμ στο 104' της παράτασης κόντρα στον Άρη Λεμεσού το... πήρε πάνω του και ανέκτησε το προβάδισμα για την ΑΕΚ. Ο 27χρονος πήρε την μπάλα στα αριστερά, συνέκλινε και με σουτ από δύσκολη γωνία αιφνιδίασε τον Βάνα, που σίγουρα θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση, για το 2-1. Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του Κουτέσα με τη φανέλα της Ένωσης.