Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League σε διπλές μάχες με τη Ριέκα, τις δυο τελευταίες Πέμπτες του Αυγούστου.

Ο ΠΑΟΚ χάρη στη γκολάρα - λύτρωσης του Μαντί Καμαρά υπέταξε την εξαιρετική Βόλφσμπεργκερ και προκρίθηκε στα Play Offs του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς κλείδωσαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League και θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA στις διπλές μάχες με τη Ριέκα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στην Κροατία στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα (28/8).