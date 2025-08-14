ΑΕΚ προς τον κόσμο: «Να μην πάθουμε κι άλλη ζημιά, υπάρχει νέα τιμωρία σε αναστολή»

Η ΑΕΚ ενόψει της αποψινής ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή του για την πρόκριση, προστατεύοντας την έδρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (21:00) στην OPAP Arena τον Άρη Λεμεσού και ψάχνει τη νίκη που θα τη στείλει στα play off του Conference League. Το βόρειο πέταλο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας από την UEFA, με την ΑΕΚ σε ανακοίνωση απευθυνόμενη προς τον κόσμο να υπενθυμίζει και τη νέα τιμωρία που υπάρχει σε αναστολή, καλώντας άπαντες να στηρίξουν με τη φωνή τους την ομάδα και να την προστατεύσουν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Φίλοι της ΑΕΚ

Απόψε, στην ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (21.00), το Βόρειο «Πέταλο» της OPAP Arena θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας που ενεργοποιήθηκε για τα λάθη μας στο πρώτο ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Δυστυχώς, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η ποινή που είχαμε σε αναστολή, αλλά πλέον έχουμε νέα τιμωρία μιας αγωνιστικής για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου, επίσης σε αναστολή.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της νέας τιμωρίας είναι απλός: Δεν ανάβει ΟΥΤΕ ΕΝΑ καπνογόνο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ βεγγαλικό, ΟΥΤΕ ΜΙΑ φωτοβολίδα, ΟΥΤΕ ΕΝΑ στρόμπο, δεν πέφτει ΟΥΤΕ ΕΝΑ αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι απολύτως στο χέρι μας να μην πάθουμε και νέα ζημιά και πρέπει όλοι να προστατέψουμε την ΑΕΚ.

Οι θύρες της OPAP Arena ανοίγουν στις 18.00. Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο. Απαγορεύονται τα πανό με αντιαθλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι περιμετρικά του γηπέδου.

Το σύστημα ασφαλείας με κάμερες από την ώρα που ανοίγουν οι θύρες είναι στον απόλυτο έλεγχο της αστυνομίας. Ήδη υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για παραβάτες σε προηγούμενα παιχνίδια. Μη βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο χωρίς λόγο.

Στηρίζουμε την ομάδα ΜΟΝΟ με τη φωνή μας και πάμε για την πρόκριση».