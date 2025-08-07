Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο με 2-2.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε «τελειώσει» από την Κύπρο την πρόκριση στα Play Off του Conference League, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα δυο γκολ που είχε πριν από το 15', καθώς ο Άρης Λεμεσού ισοφάρισε σε 2-2, κάτι που σημαίνει πως όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο 9ο λεπτό ο αρχηγός του Δικεφάλου, Πέτρος Μάνταλος, «τρύπησε» την άμυνα των Κύπριων με άψογη κάθετη μπαλιά, ο Περέιρα βγήκε τετ α τετ και με υπέροχο πλασέ άνοιξε το σκορ. Ο Αργεντινός εκτός από γκολ έδωσε κι ασίστ, στο 14ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ κράτησε την μπάλα και την «έσπασε» στον Ρέλβας, ο οποίος οποίος έκανε μια ντρίμπλα και με σουτ βολίδα τίναξε τα δίχτυα του Άρη Λεμεσού για το 0-2.

Στο 16' η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει «αέρα» τριών τερμάτων, όμως ο Πιερό έχασε τετ α τετ. Στο 18' ο Κακουλλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας ύστερα από βαθιά μπαλιά, βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσα και τον πλάσαρε για το 2-1.

Στο 31' ο Στρακόσα «χάρισε» κόρνερ κι ο Δικέφαλος το «πλήρωσε», καθώς η μπάλα έφτασε στον Γκόλντσον, ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2 με τρομερό βολέ. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες για τρίτο γκολ, κυρίως με τον Πιερό, όμως δεν ήταν αποτελεσματική και το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους.