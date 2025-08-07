Νίκολιτς: «Κάναμε δώρα αλλά έχω μεγάλη πίστη για τη ρεβάνς, παίζαμε εντός έδρας» (vid)

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε το προβάδισμα δυο γκολ που είχε από το πρώτο τέταρτο του εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, καθώς οι Κύπριοι ισοφάρισαν σε 2-2. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και έκανε λόγο για «δώρα» της ομάδας του, όμως εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για τη ρεβάνς της Αθήνας.

Επιπρόσθετα ο Σέρβος τεχνικός αποθέωσε τους περισσότερους από 2.500 Ενωσίτες που έδωσαν το παρών στο «Αλφαμέγα», καθώς τόνισε πως η ομάδα του έπαιζε... εντός έδρας.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για τα δυο γρήγορα γκολ της ΑΕΚ τι δεν πήγε μετά καλά και δεν έφυγε από την Κύπρο με τη νίκη: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά. βάλαμε δυο γκολ και είχαμε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Πιερό. Μετά έγινε αυτό που είχα πει: κάναμε δώρα στον αντίπαλο. Δυο δώρα. Το ένα μία βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και μετά από ένα δώρο κόρνερ και στημένο. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση και όχι κενά διαστήματα.

Βλέπετε ότι είχε υγρασία, ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν στο καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες. Προσπάθησαν. Ήρθε ο κόσμος μας στήριξε. Παίζαμε εντός έδρας. Όλα θα κριθούν στην Αθήνα».

Για τις αλλαγές του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και τη δική του προσπάθεια να «απαντήσει»: «Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν κι εκείνοι σύστημα. Και τότε αλλάξαμε εμείς. Γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα που παίζουν. Ουσιαστικά έγιναν φάσεις, αλλά τακτικά δεν είχαμε θέμα.

\Ατομικά κάναμε λάθη. Δεύτερες μπάλες χάθηκαν, αντεπιθέσεις. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Με βάση όσων είδα έχω μεγάλη πίστη για τη ρεβάνς στην Αθήνα».