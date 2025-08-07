Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Παίκτες και Ενωσίτες έγιναν «ένα» μετά το ματς (vid)
Μπορεί η ΑΕΚ να απώλεσε το προβάδισμα δυο τερμάτων που είχε από το πρώτο τέταρτο του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο και οι δυο ομάδες να ήρθαν ισόπαλες, όμως ο κόσμος του Δικεφάλου βγήκε... νικητής.
Πάνω από 2.500 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο «Αλφαμέγα» και δημιούργησαν κλίμα Νέας Φιλαδέλφειας στη Λεμεσό, καθώς ώθησαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επί πάνω από 90 λεπτά.
Μετά το φινάλε του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν μπροστά στους φιλάθλους τους και τους χειροκρότησαν ως «ευχαριστώ» για τη στήριξη τους, με τον κόσμο του Δικεφάλου να ανταποδίδει.
Ο κόσμος της ΑΕΚ χειροκρότησε τους παίκτες μετά το 2-2 με τον Άρη Λεμεσού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025
