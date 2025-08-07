Μετά την ισοπαλία με τον Άρη Λεμεσού οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στους περισσότερους από 2.500 Ενωσίτες και τους αποθέωσαν για την παρουσία τους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Μπορεί η ΑΕΚ να απώλεσε το προβάδισμα δυο τερμάτων που είχε από το πρώτο τέταρτο του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο και οι δυο ομάδες να ήρθαν ισόπαλες, όμως ο κόσμος του Δικεφάλου βγήκε... νικητής.

Πάνω από 2.500 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο «Αλφαμέγα» και δημιούργησαν κλίμα Νέας Φιλαδέλφειας στη Λεμεσό, καθώς ώθησαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επί πάνω από 90 λεπτά.

Μετά το φινάλε του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν μπροστά στους φιλάθλους τους και τους χειροκρότησαν ως «ευχαριστώ» για τη στήριξη τους, με τον κόσμο του Δικεφάλου να ανταποδίδει.