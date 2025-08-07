Σε ένα απίστευτο πρώτο μέρος στην Κύπρο η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-2 του Άρη Λεμεσού ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έκαναν το 2-2, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου!

Στο 9ο λεπτό έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Μάνταλου ο Περέιρα έκανε το 0-1 στην αναμέτρηση του Άρη Λεμεσού - ΑΕΚ . Στο 14' ήρθε και το 0-2 για την ομάδα του Νίκολιτς από τον Ρέλβας. Στο 18ο λεπτό όμως ο Κακουλλής έκανε το 1-2 και αρκετά λεπτά μετά θα ερχόταν και το 2-2. Ειδικότερα στο 31' ο Γκόλντσον έφερε το ματς στα ίσα και έκλεισε έτσι το πρώτο 45λεπτο.