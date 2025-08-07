Ο Πιερό έχασε σπουδαία ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα τριών γκολ στην ΑΕΚ και λίγο αργότερα ο Κακουλλής μείωσε για τον Άρη Λεμεσού.

Ο Άρης Λεμεσού κατάφερε να μειώσει γρήγορα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Στο 16' η Ένωση έχασε σημαντική ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα τριών γκολ. Ο Πιερό βγήκε τετ α τετ, αλλά το τελείωμα του από πλάγια αριστερά ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Η ευκαιρία του Πιερό

Στο 18' ο Κακουλλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας ύστερα από βαθιά μπαλιά, τον κάλυπτε ο Πήλιος, βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσα και τον πλάσαρε για να μειώσει σε 2-1.

Το γκολ του Άρη Λεμεσού

