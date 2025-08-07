Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από την Κύπρο για την αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού που θέλει προσοχή, για τον οδηγό της ΑΕΚ και για το μοναδικό ζητούμενο που δεν είναι άλλο από το αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση.

Μπορεί το Conference League να είναι η τρίτη διοργάνωση της UEFA, ωστόσο στο καλοκαιρινό μονοπάτι των προκριματικών, η ΑΕΚ απαγορεύεται να χάσει τη συγκέντρωσή της. Κι αυτό γιατί οι πίστες που καλούνται να περάσουν οι κιτρινόμαυροι για να κάνουν το 3/3 και να μπουν στη League Phase εμπεριέχουν κινδύνους.

Η κλήρωση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και ειδικά στον δεύτερο προκριματικό δεν την έλεγες και... λουκούμι. Το αντίθετο. Και παρά το γεγονός ότι βάσει ευκαιριών η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έπρεπε να είχε πάρει την πρόκριση με πιο καθαρό σκορ, φάνηκε πως ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο οι κιτρινόμαυροι έπρεπε να είναι απόλυτα προσηλωμένοι για να αποφύγουν τις παγίδες που κρύβουν αυτά τα ματς απέναντι σε τέτοιου είδους αντιπάλους.

Αντίστοιχα επικίνδυνο παιχνίδι λοιπόν είναι και αυτό που έχει μπροστά της η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη απόψε εδώ στη Λεμεσό. Μια πόλη με θέα τη θάλασσα, με ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο και μια όμορφη μαρίνα. Η Ένωση όμως εδώ δεν έχει έρθει για διακοπές, κάτι που φρόντισε να επισημάνει πολύ σωστά ο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έχοντας αναλύσει σε βάθος την κυπριακή ομάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σύνολο και αυτό έχει επιδιώξει να περάσει και στους παίκτες του προκειμένου να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, όπως ακριβώς εμφανίστηκαν στα δύο ματς που προηγήθηκαν με την Μπερ Σεβά.

Τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να φύγει με αυτό που θέλει από τη Λεμεσό

Η ΑΕΚ έχοντας αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο την ισραηλινή ομάδα έχει πλέον στα χέρια της το manual για τον ενδιάμεσο τρίτο προκριματικό γύρο. Το εγχειρίδιο για το τι πρέπει να κάνει για να πάρει την πρόκριση κόντρα στον Άρη Λεμεσού και να φτάσει στην τελευταία πίστα για να διεκδικήσει την παρουσία της στη League Phase υπάρχει.

Ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του Νίκολιτς σε αυτό και με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αυτό που θέλει στην Κύπρο. Έχουμε πει άλλωστε ότι σε αυτό τον περίεργο δρόμο των καλοκαιρινών προκριματικών δεν μετράει τόσο η ποιότητα, αλλά το know-how που διαμορφώνεται μέσα από τις προκρίσεις και την αυτοπεποίθηση που χτίζεται.

Το μοναδικό που μετράει για την ΑΕΚ απόψε στη Λεμεσό δεν είναι άλλο πέρα από το αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια κυνικότητα. Λάτρης της ανέπαφης εστίας έχει δηλώσει ο Νίκολιτς, κάτι που επαναλαμβάνει σε κάθε συνέντευξη Τύπου. Όχι τυχαία. Και από εκεί και πέρα αν η ΑΕΚ συνεχίσει να παράγει φάσεις μπροστά, τότε και τα γκολ θα έρθουν, έχοντας και λίγο περισσότερη συγκέντρωση και ψυχραιμία στο τελευταίο τρίτο.

Πολύ σημαντική και η στήριξη που θα έχει απόψε η ΑΕΚ από τον κόσμο της, ο οποίος θα δώσει δυναμικό «παρών». Πάντα παίρνει μεγάλη ενέργεια από το κοινό της η ομάδα που πήρε μια γεύση κιτρινόμαυρης αγάπης με την άφιξή της στο ξενοδοχείο στη Λεμεσό και θα πάρει ακόμη περισσότερη απόψε στις εξέδρες του «Αλφαμέγα».