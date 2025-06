Το CAS απέρριψε την έφεση της Ντρογκέτα Γιουνάιτεντ για το σκάνδαλο πολυϊδιοκτησίας με τη Σίλκεμποργκ, με αποτέλεσμα η ομάδα από την Ιρλανδία α αποκλειστεί από το Conference League.

Αποβλήθηκε οριστικά από το Conference League η Ντρογκέτα Γιουνάιτεντ. Μετά την τιμωρία που της επιβλήθηκε από την UEFA, η ομάδα προσέφυγε στο CAS για να δικαιωθεί, αλλά το δικαστήριο απέρριψε την έφεση.

Η Ντρογκέτα Γιουνάιτεντ βρέθηκε ένοχη για συμμετοχή σε σκάνδαλο πολυϊδιοκτησίας με την ομάδα της Δανίας, Σίλκεμποργκ, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της UEFA για συλλόγους που συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση.

Υπό διαφορετικές συνθήκες η ομάδα από την Ιρλανδία θα συμμετείχε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League ως ανίσχυρη και ήταν πιθανό να βρεθεί στο δρόμο μια εκ των ΑΕΚ ή Άρη.

Πλέον μένει να φανεί πώς θα καλυφθεί το κενό της, με πιθανό σενάριο τον προβιβασμό της Σάμροκ Ρόβερς ή της αλβανικής Ντίναμο Σίτι από τον πρώτο προκριματικό γύρο απευθείας στον δεύτερο.

