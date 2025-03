Αυτό το Κόνφερενς Λιγκ πήρε ο Ολυμπιακός!

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει στο blog του στο gazzetta την πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του περσινού Κόνφερενς Λιγκ.

Κατ΄αρχάς, μία εξηγηση, για να μην υπάρξει παρεξήγηση.

Στόχος μου στο άρθρο δεν είναι να συγκρίνω το φετινό Κόνφερενς Λιγκ, επειδή συμμετείχε σε αυτό ο Παναθηναϊκός (και κανονικά θα έπρεπε και η ΑΕΚ), με το περσινό Κόνφερενς Λιγκ, επειδή συμμετείχε σε εκείνο, και το πήρε, ο Ολυμπιακός. Στόχος μου είναι να αναδείξω την πραγματική πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη φετινή εικόνα των ομάδων που έπαιξαν πέρυσι, και διακρίθηκαν, στο Κόνφερενς.

Άλλωστε, δεν είναι…ευθύνη του Παναθηναϊκού, αλλά της ΟΥΕΦΑ, ότι το Κόνφερενς Λιγκ έχει αποδυναμωθεί αισθητά από φέτος. Ο δε Παναθηναϊκός ήταν κι άτυχος με την κλήρωση κόντρα στη Φιορεντίνα, ειδάλλως, με αντίπαλο τη Ραπίντ, θα ήταν τώρα πιθανότατα στους «8» της διοργάνωσης και με σοβαρές πιθανότητες για τα ημιτελικά. Να θυμίσω ότι η Ραπίντ απέκλεισε στην παράταση την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κι ότι στα προημιτελικά θα παίξει με τη σουηδική Ντζουργκάρντεν.

Η ουσία είναι άλλη: ότι οι ομάδες που πέρυσι ήταν στα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ είχαν δυναμική, ήταν πολύ καλές και αυτό το βλέπουμε και φέτος!

Η Άστον Βίλα έχει περάσει στους 8 του Τσάμπιονς Λιγκ

Η Λιλ έφτασε στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ

Η Κλαμπ Μπριζ έφτασε επίσης στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ

Ο Ολυμπιακός έφτασε στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε κι αυτή στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ

Η Βικτόρια Πλιζέν έφτασε επίσης στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στα πλέϊ οφ (Φεβρουαρίου) του Γιουρόπα Λιγκ

Κι η Φιορεντίνα έχει περάσει στους 8 του Κόνφερενς Λιγκ

Καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας μετά από αυτή την καταγραφή των δεδομένων, πόσο δύσκολο και πόσο σημαντικό ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός το περσινό Κόνφερενς Λιγκ, το πιο δύσκολο Κόνφερενς Λιγκ από τότε που ξεκίνησε, πριν λίγα χρόνια αυτός ο θεσμός. Αν σκεφτούμε ότι πρόπερσι και ένα χρόνο πριν στα προημιτελικά ήταν ομάδες όπως η Λεχ Πόζναν.

Όπως φαίνεται, κι αν φυσικά δεν αλλάξει πάλι τους κανονισμούς της η ΟΥΕΦΑ, ο Ολυμπιακός πήρε το πιο δυνατό Κόνφερενς Λιγκ! Ας δούμε απλά ότι φέτος στους 8 της διοργάνωσης είναι η Ραπίντ Βιέννης, η Ντζουργκάρντεν, η Τσέλιε Σλοβενίας και οι πολωνικές Λέγκια και Γιαγκελόνια…

Κάντε απλά την αντιπαράθεση με τις ομάδες που ήταν πέρυσι στα προημιτελικά .

Άσχετο: Άμα λάχει έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη νέα σεζόν στο MLS Πεπ Μπιέλ. Ο Ισπανός, που έχει δοθεί στην Σάρλοτ, έχει στο ενεργητικό του ένα γκολ και δύο ασίστ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές στις οποίες η ομάδα του με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα από την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι, είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ο Μπιέλ παίζει, παρεμπιπτόντως, στην…κανονική του θέση πλέον, πίσω από τον σέντερ φορ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός θέλει πλάγιους μπακ που προωθούνται. Κι ο Κοστίνια το κάνει καλά αυτό το πράγμα. Με τη διαφορά ότι ξεπερνάει κάποια όρια στις σέντρες που επιχειρεί. Είναι, νομίζω, υπερβολικά πολλές. Στο παιχνίδι με την Μπόντο είχε 15! Απ΄ όποια πλευρά κι αν το πάρει κανείς, είναι too much. Ειδικά, βέβαια, όταν το ποσοστό επιτυχίας τους είναι πολύ μικρό-άντε να πέρασαν οι δύο…

Ο Πορτογάλος έχει ένα καλό, ότι δεν είναι όλες οι σέντρες του ψηλές, δεν είναι δηλαδή γιόμες-αρκετές από αυτές είναι συρτές και μπορεί έτσι να προβληματίσουν την αντίπαλη άμυνα, είτε έχουν προορισμό το πρώτο δοκάρι, είτε κατευθύνονται προς τα πίσω, στο ημικύκλιο της περιοχής, για κάποιον χαφ που έρχεται σαν τρέϊλερ. Αλλά ακόμη και έτσι, πρέπει να μάθει να έχει καλύτερες και περισσότερες συνεργασίες, να πάει σε πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο κι όχι…βουρ στη σέντρα, από την στιγμή μάλιστα κατά την οποία έχει δείξει ότι έχει καλές πάσες.

Παρεμπιπτόντως, ο Κοστίνια πρέπει να βελτιώσει πολύ και τα τελειώματα του, στις φάσεις στις οποίες περνάει μπροστά και προσπαθεί να σκοράρει με το κεφάλι η, με κάποιο σουτ. Διότι, ενώ μπαίνει μέσα στη φάση, όταν την τελειώνει τα χαλάει. Έτσι έγινε και με την Μπόντο στο τελευταίο παιχνίδι, όταν σούταρε και η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, έτσι έγινε και με τον ΟΦΗ, τέσσερις ημέρες πριν, όταν η αστόχησε σε κεφαλιά από πολύ καλή θέση. Είναι κρίμα από τη μία να «χώνεται» ωραία κι από την άλλη να μην μπορεί να κάνει ένα γκολ, βοηθώντας την ομάδα σε αυτό το κομμάτι.

Επειδή δε, γίνεται πολύς λόγος για τα χαμένα πέναλτι στον φετινό Ολυμπιακό, ας έχουμε υπόψιν μας ότι πέρυσι ο Κοστίνια ήταν ο εκτελεστής των πέναλτι πέρυσι στη Ρίο Άβε κι ήταν εύστοχος και στις τρεις εκτελέσεις του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Paar dagen terug was ik in 🇬🇷 bij 100-jarig bestaan Olympiakos Pireaus.Genoten van oa grootse drone- en pyroshow door hele stad, 24/7 FEEST🥳🍾



Terug in NL:

De sfeeractie nav 125 jaar Ajax is volgens Grueter 'de boel willen verzieken'...🤔

Of MOEST ie dit zeggen van NOS?! #ajaaz pic.twitter.com/9wNHw4CpCR