Η «βολίδα» του Σκάρπα που εξασφάλισε τη νίκη για την Ατλέτικο Μινέιρο

Ο Γκουστάβο Σκάρπα εξασφάλισε τη νίκη για την Ατλέτικο Μινέιρο απέναντι στην Ατλέτικο Παραναένσε, με ένα όμορφο γκολ έξω από τη μικρή περιοχή.

Η Ατλέτικο Μινέιρο φιλοξένησε χθες στην έδρα της την Ατλέτικο Παραναένσε στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας και επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Βίκτορ Ουγκό (6') και Γκουστάβο Σκάρπα (80').

Μάλιστα το τέρμα του πρώην άσου του Ολυμπιακού ήταν και εκείνο που «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους, καθώς στο 88΄οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο τελικό 2-1 και εξασφάλισε τρεις πολύτιμους βαθμούς για την οικονομία του πρωταθλήματος.

Ο 32χρόνος μέσος δεν ξεκίνησε τον αγώνα βασικός, αλλά πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό και μόλις τρία λεπτά αργότερα, με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το όνομα του στη λίστα των σκόρερ.

GOLAÇO (meio sem querer) do GUSTAVO SCARPA!!!!!!!!



Atlético Mineiro 2x0 Athletico Paranaense pic.twitter.com/lzZH3rXP0N — DataFut (@DataFutebol) April 5, 2026

Ο ίδιος, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παραδέχθηκε πως δεν κατάλαβε πως πέτυχε τέτοιο τέρμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά είχε αρκετή δόση τύχης.

«Τι να πω; Είχα λίγη τύχη εκεί με την απόκρουση, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενος. Είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για μένα και για την ομάδα, ειδικά λόγω της νίκης που πετύχαμε».

Autor de um dos gols da vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR, Gustavo Scarpa valoriza a força do grupo e o resultado.#futebol #atleticomg #athleticopr #brasileirao pic.twitter.com/wwOLMOANDw — ge (@geglobo) April 5, 2026

Για την ιστορία, στο συγκεκριμένο παιχνίδι αγωνίστηκε και ένας ακόμη πρώην... «Έλληνας», ο Μπερνάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στα μέρη μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.