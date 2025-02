Στο πέμπτο πιο πιθανό ζευγάρι για τον τελικό του Conference League ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μπροστά του ένα σημαντικό εμπόδιο ήδη από τους «16» του Conference League, ωστόσο ο αλγόριθμός του Football Meets Data τον βάζει στον πέμπτο πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται την ερχόμενη εβδομάδα στην «μάχη» για την φάση των «16» του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα, αντιμετωπίζοντας αρκετά νωρίς μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, την περσινή φιναλίστ.

Μάλιστα, οι «πράσινοι», αν καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ιταλών, έχουν πιο βατούς αντιπάλους, στα ημιτελικά όμως είναι πιθανό να βρει μία εκ των Γκιμαράες ή Μπέτις. Βέβαια, υπάρχει το θετικό πως στο μονοπάτι δεν βρίσκεται το μεγαθήριο που λέγεται Τσέλσι, το οποίο μπορεί να συναντήσει μόνο στον τελικό.

Παρ' ότι, λοιπόν, δεν έχει εύκολο δρόμο να διαβεί, ο αλγόριθμος του έγκυρου Football Meets Data έχει συμπεριλάβει τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο πιο πιθανό ζευγάρι για τον τελικό του Conference League.

Με πιθανότητες που φτάνουν το 3,6% το Τσέλσι-Παναθηναϊκός είναι το πέμπτο πιθανότερο ματσάρισμα στον τελικό της διοργάνωσης έχοντας μάλιστα ελάχιστη διαφορά από το τέταρτο και το έκτο (έχει γίνει στρογγυλοποίηση, γι' αυτό φαίνονται ίσα).

Τα τέσσερα ζευγάρια που προηγούνται αυτού είναι τα Τσέλσι - Φιορεντίνα (37,9%), Τσέλσι - Μπέτις (13,9%), Τσέλσι - Γκιμαράες (6%) και Φιορεντίνα - Ραπίντ Βιέννης (3,6%).

Most probable UECL final matchups (as of 28 Feb):



37.9% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Fiorentina 🇮🇹

13.9% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Betis 🇪🇸

6.0% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Vitória 🇵🇹

3.6% Fiorentina 🇮🇹 - Rapid 🇦🇹

3.6% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Panathinaikos 🇬🇷

3.6% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Cercle Brugge 🇧🇪

3.2% Fiorentina 🇮🇹 - Legia 🇵🇱

3.1%…