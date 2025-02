Η ιστοσελίδα «Football Meets Data» παρουσίασε αναλυτικά τα έσοδα των κυπριακών ομάδων που έλαβαν μέρος στη League Phase της Conference League. Την πρωτιά ο ΑΠΟΕΛ, ακολουθούν κατά σειρά Πάφος και Ομόνοια.

Με αναλυτική έκθεση, η ιστοσελίδα «Football Meets Data» γνωστοποίησε τα έσοδα όλων των ομάδων που συμμετείχαν στη φάση ομίλων του Conference League. Ανάμεσα στις ομάδες ήταν φυσικά και οι δικές μας Πάφος, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ, μπορεί να υπέστη ένα οδυνηρό αποκλεισμό από την Τσέλιε εντός έδρας, αλλά παραμένει, για την ώρα, η κυπριακή ομάδα με τα περισσότερα έσοδα από τα μπόνους της UEFA για τη φετινή σεζόν. Ο αποκλεισμός από τους Σλοβένους είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των 800.000 ευρώ, ωστόσο, με €8.383.000 από την ευρωπαϊκή πορεία του φέτος, είναι η ομάδα από το νησί μας με τα περισσότερα έσοδα μέχρι στιγμής.

Ακολουθεί, η Πάφος, η οποία έκανε ιστορική εμφάνιση την περασμένη Πέμπτη, κερδίζοντας την Ομόνοια με σκορ 2-1 στο Στάδιο Άλφαμεγα». Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο όχι μόνο έγραψε ιστορία, επικρατώντας στον πρώτο κυπριακό εμφύλιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά έγινε πλουσιότερη κατά 800.000 €, καθώς η UEFA ανταμείβει τις ομάδες που περνούν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης με το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά τα χρήματα προστίθενται στα ήδη εξασφαλισμένα έσοδα των €6.845.000 από την πορεία της ομάδας στο Conference League, ανεβάζοντας το σύνολο των εσόδων στα €7.645.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόκριση στα προημιτελικά, θα αποφέρει επιπλέον €1.300.000, κάτι που αυτομάτως θα την φέρει στην πρώτη θέση ανάμεσα στις κυπριακές ομάδες, όσον αφορά τα έσοδα.

Τέλος, η Ομόνοια ολοκλήρωσε την πορεία της στην Ευρώπη με έσοδα ύψους €6.751.000, ποσό που προήλθε από τη συμμετοχή στη φάση ομίλων του Conference League τους βαθμούς που κέρδισε, την κατάταξή της, την παρουσία στα play off για τους «16», το market pool και τη βαθμολογία της δεκαετίας.

Αναλυτικά η έκθεση:

