Μετά την πρόκριση επί της Βίκινγκουρ ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερκεράσει το εμπόδιο της Φιορεντίνα για να συνεχίσει στα νοκ-άουτ του Conference League. Τι δείχνει ο αλγόριθμος για τις πιθανότητες των Πρασίνων να φτάσουν μέχρι τον τελικό αλλά και... την κούπα!

Αποστολή εξετελέσθη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έστω και δύσκολα έκαμψε την αντίσταση της Βίκινγκουρ κι έκλεισε θέση στους «16» του Conference League. Εκεί που τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα τουλάχιστον στα «χαρτιά», αφού οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την περσινή φιναλίστ του θεσμού, Φιορεντίνα (6,13/3).

Το Τριφύλλι ωστόσο είναι μαθημένο φέτος να συναντά κλαμπ από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις τον Άγιαξ (αποκλεισμός στα πέναλτι) και τη Λανς, την οποία απέκλεισε αν και ήταν το Νο1 φαβορί για κατάκτηση πριν τη League Phase!

Έτσι, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα κυνηγήσει την υπέρβαση απέναντι στο δεύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για την κούπα (!) με όσες πιθανότητες της αναλογούν.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, αυτές οι πιθανότητες ανέρχονται σε 18%, δείγμα του πόσο μεγάλο αουτσάιντερ λογίζονται οι Πράσινοι στο εν λόγω ζευγάρι.

Από εκεί και πέρα, η ίδια σελίδα παρουσίασε τις πιθανότητες του Τριφυλλιού μέχρι και το... ιδανικό σενάριο της κατάκτησης της κούπας, οι οποίες δεν ξεπερνούν το 1%. Αριθμός που δεν προξενεί εντύπωση από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη στον θεσμό η Τσέλσι (49%), η Φιορεντίνα (27%) και η Μπέτις (7%).

Όσο αφορά για την πρόκριση στα ημιτελικά και τον τελικό, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού διαμορφώνονται σε 12% και 5% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τη Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει στους «8» μία εκ των Τσέλιε ή Λουγκάνο, ενώ αν πράξει το ίδιο και φτάσει στα ημιτελικά οι πιθανοί του αντίπαλοι είναι οι Μπέτις, Γκιμαράες, Γιαγκελόνια και Σερκλ Μπριζ.

Αναλυτικά οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού και των υπόλοιπων 15 ομάδων ανά φάση:

To win the Conference League (as of 22 Feb):



49% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

27% 🇮🇹 Fiorentina

7% 🇪🇸 Betis

3% 🇩🇰 FCK

3% 🇵🇹 Vitória

2% 🇦🇹 Rapid

2% 🇵🇱 Legia

