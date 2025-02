Η πλατφόρμα «Football Meets Data» παρουσίασε τις πιθανότητες πρόκρισης της Πάφου, της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ στους «16» του Europa Conference League, αλλά και μέχρι τον τελικό.

Μοναδικές στιγμές ζει η Κύπρος, με την εκπροσώπηση τριών ομάδων στο Coference League, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη σε αριθμό εκπροσωπούμενων ομάδων σε σχέση με άλλες χώρες. Μάλιστα, η χώρα μας έχει ιστορική ευκαιρία για διάκριση, έχοντας τουλάχιστον μια ομάδα εξασφαλισμένη στη φάση των «16». Υπενθυμίζεται, ότι ο αντίπαλος των κυπριακών ομάδων στους «16» θα προκύψει από τις Τζουγκάρντεν και Λουγκάνο (οι οποίες έχουν ήδη προκριθεί και περιμένουν την κλήρωση της Παρασκευής), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για μεγάλες φιλοδοξίες στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Tην Πέμπτη (20/2,19:45) θα πραγματοποιηθεί το «δεύτερο επεισόδιο» του ιστορικού πρώτου «κυπριακού εμφυλίου» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις Πάφος FC και Ομόνοια να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» για να πάρουν την πολυπόθητή πρόκριση στους «16» του Conference League, μετά το ισόπαλο 1-1 στο ΓΣΠ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του «Football Meets Data», η Πάφος FC έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, με ποσοστό 61%, έναντι 39% για την Ομόνοια. Όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ, ο αλγόριθμος προβλέπει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα για την πρόκριση, με 66% σε σχέση με το 34% της Τσέλιε. Η Πάφος FC και ο ΑΠΟΕΛ έχουν από 31% πιθανότητες να φτάσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ η Ομόνοια έχει 12% για να φτάσει στα ημιτελικά, έναντι 9% του ΑΠΟΕΛ και 6% της Ομόνοιας. Η πρόκριση στον τελικό παραμένει δύσκολη, με ποσοστό 3% για την Πάφο και 2% για ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια. Συγκριτικά με τις άλλες δύο κυπριακές ομάδες, η Πάφος FC είναι το πιο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά οι πιθανότητες των τριών κυπριακών ομάδων για τη συνέχεια του Conference League:

Πάφος FC

Πρόκριση στους «16»: 61%

Πρόκριση στους «8»: 31%

Πρόκριση στα ημιτελικά: 12%

Πρόκριση στον τελικό: 3%

Κατάκτηση του τροπαίου: 1%



Ομόνοια:

Πρόκριση στους «16»: 39%

Πρόκριση στους «8»: 19%

Πρόκριση στα ημιτελικά: 6%

Πρόκριση στον τελικό: 2%

Κατάκτηση του τροπαίου: 0,4%

ΑΠΟΕΛ:

Πρόκριση στους «16»: 66%

Πρόκριση στους «8»: 31%

Πρόκριση στα ημιτελικά: 9%

Πρόκριση στον τελικό: 2%

Κατάκτηση του τροπαίου: 0,4%



