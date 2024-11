Το Gazzetta Cyprus με την πολύτιμη βοήθεια του Football Meets Data σας παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης των κυπριακών συλλόγων στην επόμενη φάση, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής του Conference League.

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League ανήκει στο παρελθόν και άφησε «γλυκόπικρη» γεύση στην Κύπρο, που είχε απολογισμό μια νίκη και δυο ήττες. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν εκείνος που χαμογέλασε, επικρατώντας με 0-1 της Μόλντε στη Νορβηγία, χάρη σε γκολ του Λαϊφη, και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητες για πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η Πάφος, αν και «έπεσε μαχόμενη» στο Αρτέμιο Φράνκι, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από τη φιναλίστ των δυο προηγούμενων ετών Φιορεντίνα, έχει εξίσου «τεράστιες» πιθανότητες ευρωπαϊκής συνέχειας.

Τέλος, η «βαριά» εντός έδρας ήττα της Ομόνοιας με 0-3 από τη Λέγκια μπορεί να την κρατάει -τη δεδομένη στιγμή- εκτός 24αδας, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν και εκείνοι αρκετές πιθανότητες να αγωνίζονται στην Ευρώπη με το νέο έτος.

Το Gazzetta Cyprus με τη βοήθεια του Football Meets Data σας παρουσιάζει το ποσοστό πιθανοτήτων που έχουν οι κυπριακές ομάδες για πρόκριση, καθώς και τους βαθμούς που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν 24αδα και οκτάδα αντίστοιχα.

ΑΠΟΕΛ

Σύμφωνα λοιπόν με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα πιθανοτήτων και στατιστικών, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει 98% πιθανότητες να τερματίσει στις 24 πρώτες ομάδες, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για την οκτάδα ανέρχεται στο 22%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του +18% μετά το διπλό στη Μόλντε.

Πάφος

Εξίσου «μεγάλος» είναι και ο αριθμός της Πάφου, με το σύνολο του Καρσέδο κατά 91% να έχει μια θέση στην 24αδα της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, ενώ τη δεδομένη στιγμή διατηρεί πιθανότητες 11% να βρεθεί απευθείας στους «16», μέσω εισόδου στην οκτάδα.

Ομόνοια

Τέλος, το «τριφύλλι» μετά την τρίτη διαδοχική ήττα στη League Phase, έχει μεν 44% πιθανότητες για να βρεθεί στις 24 καλύτερες ομάδες, με το νούμερο αυτό όμως να έχει μειωθεί κατά 29% συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική.

🚨🆕 UECL projections (28 Nov)



New in Top 8:

🔹 Lugano 🇨🇭



Out of Top 8:

🔸 Gent 🇧🇪



New in Top 24:

🔹 TSC 🇷🇸



Out of Top 24:

🔸 Omonia 🇨🇾 pic.twitter.com/y8VX842t25