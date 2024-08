Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τσέλσι στη League Phase του Conference League και οι φίλοι των Λονδρέζων εξέφρασαν διαδικτυακά τον... φόβο του πως οι παίκτες τους δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη φοβερή ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ.

Η κλήρωση για τη League Phase του νέου Conference League έφερε αντιμέτωπο τον Παναθηναϊκό με την Τσέλσι, στη μια από τις εντός έδρας ευρωπαϊκές «μάχες» του «τριφυλλιού». Και μπορεί οι Μπλε να αποτελούν το μεγαλύτερο όνομα της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όμως οι οπαδοί τους δεν έδειξαν ιδιαίτερα... αισιόδοξοι για το παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους»!

Ένας από αυτούς αναδημοσίευσε στο X ένα βίντεο από την απίστευτη ατμόσφαιρα του κατάμεστου ΟΑΚΑ στον αγώνα απέναντι στη Λανς με τη λεζάντα «Παναθηναϊκός εκτός έδρας... τη βάψαμε» και άρχισε τον... διαδικτυακό χορό.

Our players gonna have shit running down their legs ffs https://t.co/BwfTpDAJ8P

«Για όνομα του θεού, οι παίκτες μας θα χ€σ!ουν πάνω τους», έγραψε κάποιος άλλος αναδημοσιεύοντας την εντυπωσιακή εικόνα. «Δεν έχουμε καμία ελπίδα σε αυτό το στάδιο», «Σίγουρα θα χάσουμε αυτό το παιχνίδι», «Δεν τη βγάζουμε ζωντανοί από εκεί», «Οι νέοι παίκτες μας θα τρέμουν όταν το δουν αυτό», ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια των φίλων της Τσέλσι στο X!

Oh wtf we're not making it out alive https://t.co/txN1Dh9AQc

Οι Άγγλοι οπαδοί, εκτός από το να μην κρύψουν τον... φόβο τους, αποθέωσαν τους φίλους του Παναθηναϊκού. «Ελπίζω αυτοί οι τύποι να διδάξουν στους δικούς πώς να κάνουμε πραγματικά φοβιστική για τον αντίπαλο την ατμόσφαιρα στο Στάμφορντ Μπριτζ», σχολίασε κάποιος για το «ευρωπαΐκό» και επιβλητικό ΟΑΚΑ!

