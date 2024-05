Λίγο μετά την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, Σεβίλλη και Αθλέτικ Μπιλμπάο, συνεχάρησαν τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League και έστειλε τους οπαδούς του στα ουράνια.

Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, λίγο μετά την κατάκτηση του τροπαίου, έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στους Ερυθρόλευκους.

Η Μίλαν, η Νότιγχαμ Φόρεστ και οι Σεβίλλη και Μπιλμπάο.

Τόσο οι Ανδαλουσιανοί όσο και οι Βάσκοι έκαναν ειδική αναφορά στον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και τον πρώην προπονητή μας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες μας Βιθέντε Ιμπόρα και Στέφαν Γιόβετιτς για την κατάκτηση του Conference League. Συγχαρητήρια!»

