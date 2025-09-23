Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει προβλήματα για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Κύπελλο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (24/9, 17.010, live από το Gazzetta). Εκτός για λόγους ροτέισον οι Ρέτσος, Ορτέγα, Σιπιόνι και Τζολάκης αλλά κι οι Μαρτίνς - Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το... δεξί στο Κύπελλο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης που ακόμη δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, μετά το 1-1 στη Λεωφόρο και το 0-0 με την Πάφο θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.

Ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει σ' όλα του τα όπλα. Εκτός έχουν μείνει οι Τζολάκης, Ρέτσος, Σιπιόνι, Μαρτίνς, Ορτέγα και Ροντινέι. Μέσα είναι ο Βέζο, αλλά κι ο Μάντσα όπως κι ο νεαρός κίπερ Κουρακλής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το Κύπελλο κόντρα στον Αστέρα:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί, Ταρέμι.