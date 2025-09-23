Ο Ολυμπιακός και η Stoiximan ανακοίνωσαν τη συνέχεια της συνεργασίας τους, που θα διαρκέσει έως και το 2028 και ενώ έχει αρχίσει από το 2015.

Ο Ολυμπιακός επικονώνησε αυτή την εξέλιξη με την εξής ανακοίνωση:

Η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία online gaming και αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανανέωση της συνεργασίας της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, επεκτείνοντας τον ρόλο της ως Μεγάλου Χορηγού της ομάδας έως και το 2028.

Η κοινή πορεία Stoiximan και Ολυμπιακού ξεκίνησε το 2015 και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον διαχρονικές και εμβληματικές συνεργασίες στον ελληνικό αθλητισμό. Στη βάση της βρίσκεται η αμοιβαία δέσμευση στην αριστεία, την εξέλιξη και την κοινωνική προσφορά, αξίες που ενώνουν τους δύο οργανισμούς εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε πολλούς τίτλους και πέτυχε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την κατάκτηση του UEFA Conference League και αυτή του UEFA Youth League. Δύο επιτυχίες που ενίσχυσαν το διεθνές του αποτύπωμα, με τη Stoiximan πάντα στο πλευρό του. Πέρα από το γήπεδο, οι δύο πλευρές έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη θετική επιρροή του αθλητισμού στην κοινωνία.

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Επιπλέον, η Stoiximan ενισχύει την παρουσία της στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αναβαθμισμένο τρόπο προβολής, πολλές εκπλήξεις και μοναδικές εμπειρίες για τους παίκτες της σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού. Οι φίλοι της Stoiximan θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξεχωριστές στιγμές, μέσα από δράσεις όπως το “Meet & Greet” με ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αλλά και την εμπειρία “Legend for a Day”, μια μοναδική πρόσκληση για να γνωρίσει κανείς την πλούσια κληρονομιά του συλλόγου.

Ο κ. Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan αναφέρει: «Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και μια δεκαετία, σε μία συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την προσήλωση στην αριστεία. Είναι τιμή μας να συνεχίζουμε να στηρίζουμε έναν από τους πιο ιστορικούς αθλητικούς συλλόγους της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουμε μοιραστεί σπουδαίες στιγμές εντός κι εκτός γηπέδων – με τίτλους, ευρωπαϊκές διακρίσεις και κοινωνική δράση. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα όρια, στηρίζοντας έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία. Με την ανανέωση της χορηγίας μας, η Stoiximan και η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισφραγίζουν μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον ελληνικό αθλητισμό, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις προκλήσεις που έρχονται».

Η κα. Εύη Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ολυμπιακού, δήλωσε σχετικά: «Η στήριξη της Stoiximan προς τον Ολυμπιακό δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία, αλλά μια στρατηγική σχέση αφοσίωσης και κοινού οράματος. Η δεκαετής της παρουσία στο πλευρό μας αποδεικνύει πόσο ουσιαστική και σταθερή μπορεί να γίνει μια συνεργασία, όταν εδράζεται σε κοινές αξίες και μακροπρόθεσμους στόχους. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε μαζί, όχι μόνο για τις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά και για όσα μπορούμε να προσφέρουμε από κοινού στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού».

10 χρόνια Θρυλικά και δε μας είναι αρκετά. Συνεχίζουμε μαζί!

Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και την ιστορία οδηγό, η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν δυναμικά για ακόμα περισσότερες κορυφές με ένα επετειακό βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Δείτε το βίντεο.

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan, ενώ παράλληλα είναι επίσημος χορηγός των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Στηρίζει επίσης εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η κοινωνική υπευθυνότητα. Από τα πρώτα της βήματα, η Stoiximan υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, όπως τα Stoiximan Iroes, Μικροί Ήρωες, Wheels of Change και Empower Forward, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο προς όλους.