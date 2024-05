Η UEFA συνεχάρη τον Ολυμπιακό μετά το νικηφόρο τελικό επί της Φιορεντίνα για την κατάκτηση του Conference League και μάλιστα στα ελληνικά!

Ολυμπιακός, ο Θρύλος του Conference League! Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν κάτι μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής για να κατακτήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Τελευταίο εμπόδιο στάθηκε η Φιορεντίνα, η οποία υπέκυψε στην παράταση και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 και μαζί την κούπα. Λίγη ώρα αργότερα η UEFA με ανάρτηση στα social media συνεχάρη τον Ολυμπιακό και μάλιστα... στα ελληνικά!

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» έγραψε στα ελληνικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η οποία συνέχισε στα αγγλικά: «Τα κατάφεραν! Ο Ολυμπιακός νικάει στην Αθήνα. Συγχαρητήρια».

👏 Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό !



🏆 They've done it! @Olympiacosfc win in Athens! Congratulations!#UECLfinal pic.twitter.com/alhS7kf7WF