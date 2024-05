Η «ερυθρόλευκη λαοθάλασσα» από την UEFA και το 87% του Ολυμπιακού ενόψει τελικού

Η UEFA έκανε αφιέρωμα σχετικά με τον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, αναφέροντας το πόσο σημαντικό είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν στην Αθήνα ενώ είναι φαβορί και στις σχετικές ψηφοφορίες.

Κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα έμεινε για τον μεγάλο τελικό του Conference League όπου ο Ολυμπιακός, ως η δεύτερη ελληνική ομάδα που φτάνει τόσο μακριά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην OPAP Arena.

Η UEFA έχει βάλει ήδη στο... κλίμα του τελικού τους πάντες, με συνεχή αφιερώματα για τους δύο φιναλίστ αλλά και όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες για τον συγκεκριμένο τελικό.

Σε ένα από αυτά, η UEFA τονίζει πως η OPAP Arena βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Ολυμπιακού και πως η Αθήνα θα είναι μία «ερυθρόλευκη λαοθάλασσα» ενόψει του ιστορικού αγώνα.

Παράλληλα, οι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν τόσο για τον νικητή του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα όσο και για τον πιο επιδραστικό παίκτη του τελικού, ανάμεσα στον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Νίκο Γκονζάλεζ.

Η νίκη ήταν... ερυθρόλευκη και με μεγάλη διαφορά, καθώς οι αναγνώστες έχουν ψηφίσει 87% υπέρ του Ολυμπιακού (!) και μόλις 13% υπέρ της Φιορεντίνα ενώ ο Ποντένσε είναι μπροστά με 60% από τον εξτρέμ των «βιόλα».

🇵🇹 Podence or 🇦🇷 González: who'll have a bigger impact in the #UECLfinal? pic.twitter.com/ikSoKlqqOm