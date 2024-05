Ο ήρωας του Ολυμπιακού στο Μπέρμιγχαμ, Αγιούμπ Ελ Καμπί, βρίσκεται μέσα στους δύο υποψήφιους ποδοσφαιριστές που «τρέχουν» για το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής των ημιτελικών του Conference League.

Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του Conference League βρίσκεται από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» βίωσαν μια ιστορική βραδιά στο Μπέρμπιγχαμ καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν με 4-2 της Άστον Βίλα και θα υποδεχτούν τους Villans στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με ένα σημαντικό προβάδισμα για τον τελικό του Conference League.

Ήρωας της βραδιάς ήταν αναμφίβολα ο Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού κατάφερε να πετύχει χατ τρικ στον μεγάλο θρίαμβο της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ευρωπαϊκή ιστορία του συλλόγου.

Δεν θα μπορούσε φυσικά να μην είναι και ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής της πρώτης φάσης των ημιτελικών του Conference League, με τον Ενζόλα της Φιορεντίνα που πέτυχε το νικητήριο γκολ των Ιταλών στις καθυστερήσεις απέναντι στην Μπριζ να είναι ο αντίπαλος του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Ο Ελ Καμπί είναι υποψήφιος και για το βραβείο του καλύτερου γκολ των δύο παιχνιδιών και συγκεκριμένα για το 2ο του γκολ που προήλθε από έξοχη ομαδική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.

