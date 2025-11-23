Φορ σημαίνει γκολ: Το υψηλό ποσοστό των τερμάτων από τους τρεις... σωματοφύλακες του Ολυμπιακού

Οι τρεις φορ του Ολυμπιακού υπέγραψαν τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο και συνέχισαν να έχουν τεράστια συνεισφορά στο κομμάτι του γκολ για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κόντρα στον Ατρόμητο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα αλλά εν τέλει έφτασε στη νίκη με 3-0 στο Φάληρο, παρέμεινε στην κορυφή της Stoiximan Superleague και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για να έρθει αυτό το τρίποντο, χρειάστηκε η σπουδαία συνεισφορά των τριών φορ που έχει στο ρόστερ του ο Μεντιλίμπαρ, ρίχνοντας άπαντες στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ματς. Αρχικά ήταν ο Ελ Καμπί και στη συνέχεια μπήκαν στο ματς οι Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι, με τον Μαροκινός να πηγαίνει στον πάγκο.

Οι τρεις τους έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους καθώς ο πρώτος άνοιξε στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο δεύτερος έκανε ασίστ για το τελικό 3-0 και ο τρίτος έβαλε δύο τέρματα μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η εικόνα του να βοηθούν οι επιθετικοί το σύνολο του Ισπανού προπονητή δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά ενός φορ αλλά από τη θεωρία στην πράξη, είναι μακρύς ο δρόμος. Για τους «ερυθρολεύκους» όμως, βλέπουν και τους τρεις επιθετικούς του ρόστερ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να βοηθούν σημαντικά σε αυτό το σκέλος, ειδικά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν άμεση συμμετοχή (τέρμα ή ασίστ) στα 23 από τα 35 γκολ που έχει ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, δηλαδή σε ένα ποσοστό 66%, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει 42% (12 από τα 29 γκολ) από τους επιθετικούς του, η ΑΕΚ έχει 37,5% (12 από τα 32 γκολ) και ο ΠΑΟΚ μόλις 27,5% (11 από τα 40 γκολ).

Ο Ελ Καμπί έφτασε τα δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος ενώ μετράει και μία ασίστ στον Τσικίνιο, στην μοναδική ήττα στο πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έπειτα ο Μεχντί Ταρέμι έχει δείξει τις επιθετικές του αρετές και έχει φτάσει ήδη τα οκτώ γκολ με μία ασίστ (στο buzzer beater του Ελ Καμπί με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο).

Τέλος, ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ ήταν ο πιο άτυχος από τους τρεις καθώς έχασε την αφετηρία της σεζόν και μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού, ωστόσο σε έξι ματς που έχει παίξει (παίζει κυρίως ως αλλαγή) έχει δύο τέρματα και μία ασίστ.

