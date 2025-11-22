Μεντιλίμπαρ: «Να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο στην εικόνα της ομάδας και όχι στο αποτέλεσμα της νίκης»

Η συνέντευξη Τύπου του κόουτς του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη επί του Ατρόμητου με σκορ 3-0 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη επί του Ατρόμητου στο «Γ. Καραϊσκάκης» στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων»:

- Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος πήρατε μία νίκη με 3-0, πόσο ικανοποιημένος είστε από την εμφάνιση;

Βλέπω πως γενικότερα κοιτάζουμε το αποτέλεσμα και όχι το παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν παίξαμε καλά, δώσαμε υπερβολικό χώρο στον αντίπαλο για να μας ισοφαρίσει και γενικότερα πιστεύω ότι πρέπει να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο στην εικόνα της ομάδας και όχι στο αποτέλεσμα της νίκης.

- Ήταν αυτός ο αγώνας μία πρόβα για το ματς με τη Ρεάλ;

Όχι, τα παιχνίδια της προετοιμασίας είναι οι πρόβες. Από τη στιγμή που ξεκινά η επίσημη περίοδος δεν είναι πρόβες, κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά χωρίς να σκεφτόμαστε το επόμενο. Δεν σκεφτόμασταν με τον Ατρόμητο τον αγώνα με τη Ρεάλ, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα, κερδίσαμε το παιχνίδι αλλά την Τετάρτη πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι και να κάνουμε περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο.

- Στα ματς με αντιπάλους όπως ο Ατρόμητος παρουσιάζεται καλύτερα με δύο επιθετικούς, συμφωνείτε με αυτό;

Όταν βάλαμε τους δύο επιθετικούς κερδίζαμε ήδη με 1-0. Είναι το σημείο του παιχνιδιού που ο αντίπαλος ανοίγεται και έχουμε περισσότερο χώρο. Όταν όμως ήμασταν με δύο επιθετικούς ο αντίπαλος μας απείλησε και μπορούσε να είχε απειλήσει. Στο σημείο που αναφέρεστε εσείς φαίνεται η ποιότητα των ομάδων, αλλά θα πρέπει να ξέρεις να το εκμεταλλεύεσαι αυτό και να μη δίνεις στον αντίπαλό σου την ευκαιρία να σε βλάψει και εμείς το κάναμε σε αυτόν τον αγώνα.

- Το σημερινό παιχνίδι τελείωσε, να μιλήσουμε για το επόμενο ματς με τη Ρεάλ; Θεωρείτε ότι είναι ματς ζωής και θανάτου;

Βιάζεστε αρκετά, δε θέλουμε να μιλήσουμε για τη Ρεάλ, μόλις τελείωσε το ματς με τον Ατρόμητο, θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε για τον αγώνα με τη Ρεάλ, τώρα δεν είναι η στιγμή αυτή.