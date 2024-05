Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έγραψε ιστορία στο ματς με την Αστον Βίλα, καθώς είναι πλέον ο μόνος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαινει πάνω από 10 γκολ στην Ευρώπη!

«Ήρθαμε για τη νίκη και την πήραμε». Τάδε έφη Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά την τρομερή νίκη του Ολυμπιακού επί της Αστον Βίλα μέσα στο Μπέρμιγχαμ. Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάστηκε το χατ τρικ του Μαροκινού. Μάλιστα, ο πρώτος σκόρερ των ερυθρόλευκων είχε πετύχει στο πρώτο μέρος δύο γκολ.

Στα ματς με τη Φενέρ έμεινε... άσφαιρος (είχε ασίστ στο 3-2 του Καραϊσκάκης). Ό,τι δεν έβαλε απέναντι στους Τούρκους, όμως, φρόντισε να τα πετύχει σ' ένα ματς όπου ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ μεγάλος και πλέον με το 4-2 στις αποσκευές της, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με σωστή διαχείριση στο Καραϊσκάκης την ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό.

Ο Μαροκινός πέτυχε 2 γκολ στα προκριματικά του Europa League με την Τσουκαρίτσκι, στη συνέχεια σημείωσε 3 τέρματα στον όμιλο απέναντι σε Φράιμπουργκ και Τόπολα και στο Conference League είναι αυτός που οδηγεί την ομάδα του.

Εχει σκοράρει σε όλα τα ματς (πλην αυτών με τη Φενέρ). Συνολικά, λοιπόν, σε 17 ματς (μαζί με τα προκριματικά, όπου έχει παίξει σε όλα), έχει βρει δίχτυα 13 φορές.

Ετσι, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει πάνω από 10 τέρματα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ayoub El Kaabi is the first ever player to score 10+ goals in major European competitions for Olympiakos in a single season:



◎ UEL: 6 games, 3 goals

◉ UECL: 7 games, 7 goals



History maker. 👏#UECL pic.twitter.com/xidtVG6cBE