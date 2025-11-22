Ολυμπιακός: Οι ατάκες του Ροντινέι για Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους
Ο Ροντινέι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου αναφέρθηκε και στον σπουδαίο αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.
Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ των Πειραιωτών αρχικά στάθηκε στον αγώνα με τον Ατρόμητο: «Τα παιχνίδια που παίζουμε στην έδρα μας πρέπει να τα κερδίζουμε. Η δουλειά μας είναι να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται τα ματς».
Για το ματς με τη Ρεάλ: «Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρέπει να συγκεντρώνονται στο κάθε ματς που έχουν. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη Ρεάλ. Προείχε η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο».
Για τον Βινίσιους: «Πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ δεν θα μιλήσω μαζί του. Έχουμε καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία. Όμως θέλω να κερδίσουμε το ματς».
