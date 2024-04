Στους υποψήφιους για κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας στο Conference League είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης φυσικά και είναι το πρόσωπο της βραδιάς για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι ερυθρόλευκοι είναι στους «4» του Conference League και θα κυνηγήσουν το όνειρο για να βρεθούν στον τελικό του θεσμού στην Opap Arena απέναντι στην Αστο Βίλα.

Αυτό το χρωστούν εν πολλοίς και στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος έπιασε τρία πέναλτι μέσα στο Σουκρού Σαράτσογλου και είναι μέσα στους τέσσερις υποψήφιους για να αναδειχθεί παίκτης της εβδομάδας στο Conference League.

Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι είναι οι Γιουτγκλά (Κλαμπ Μπριζ), Κας (Αστον Βίλα), Μπιράγκι (Φιορεντίνα).

Who are you voting for? 📪



🌟 Konstantinos Tzolakis

🌟 Ferran Jutglà

🌟 Matty Cash

🌟 Cristiano Biraghi#Laufenn || #UECLPOTW || #UECL