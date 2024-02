Ο υπερυπολογιστής της Opta δημοσίευσε τις πιθανότητες που έχουν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στα νοκ άουτ του Conference League να φτάσουν στον τελικό της OPAP Arena και να σηκώσουν το τρόπαιο.

Τα νοκ άουτ του Conference League και του Europa League κάνουν σέντρα την Πέμπτη (15/2) με τα play-offs για τη φάση των «16», με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στη «μάχη» με το πρώτο ματς ενάντια στη Φερεντσβάρος. Ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις πιθανότητες που έχουν οι 48 ομάδες που συμμετέχουν στα νοκ να φτάσουν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης που συμμετέχουν και να σηκώσουν το τρόιπαιο.

Φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της UEFA στην οποία συμμετέχουν δυο ελληνικές ομάδες. Σύμφωνα με το Opta Analyst ο Ολυμπιακός είναι το αουτσάιντερ στο ζευγάρι με τη Φερεντβάρος, με τις πιθανότητες πρόκρισης να στο 54.8% - 45.2% υπέρ των Ούγγρων.

