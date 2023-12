ΠΑΟΚ: Ενδεκάδα με Μεϊτέ – Οζντόεφ στα χαφ και «Ντέλια» - Ντεσπόντοφ στην επίθεση

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο ματς των ομίλων του Europa Condference League κόντρα στην HJK Ελσίνκι.

Με μοναδική απουσία αυτή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατεβάζει ένα σχήμα με επιθετικό προσανατολισμό στο τελευταίο ματς των ομίλων του Europa Condference League κόντρα στην HJK Ελσίνκι.

Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει, μετά το «ρεπό» του από το παιχνίδι Κυπέλλου, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, με την τετράδα της αμυντικής γραμμής του Δικεφάλου να αποτελείται από τους Ράφα Σοάρες, Γιάννη Μιχαηλίδη, Τροστ- Έκονγκ και Τόμας Κεντζιόρα.

Το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ θα είναι στη μεσαία γραμμή, με την «φροντ λάιν» του ΠΑΟΚ να αποτελείται από τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, Τάισον και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή.

