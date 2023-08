Η Χάιντουκ Σπλιτ νίκησε την Σλάβεν Μπέλουπο με 3-0 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα Κροατίας, πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δύο γκολ ο «καυτός» Λιβάγια.

Λιβάγια «λαμπρός» οδηγεί την Χάιντουκ Σπλιτ. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League νίκησε την Σλάβεν Μπέλουπο με 3-0 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα Κροατίας, λίγες μόλις ημέρες πριν τη ρεβάνς της Τούμπας, την ερχόμενη Πέμπτη (17/8, 20:30).

Για ακόμα μια φορά ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ «καθάρισε» για την ομάδα του Ιβάν Λέκο, καθώς σκόραρε δις (55' - 64'). Ο διεθνής Κροάτης είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και στο 15' αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ μέσω VAR, ενώ στο 38' έχασε πέναλτι. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ντατζάκου στο 89ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Οτζίτζα Οφόε.

Η Χάιντουκ κατέβηκε με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς έπαιξαν οι Ντιαλό, Κάλικ, Μπενραχού και Ντόλτσεκ αντί Μούφι, Φέρο, Σαχίτι και Οφόε.

After missing a penalty in the first half, Marko Livaja makes it 1-0 in the 55th minute.



Livaja started the action himself and scored after a great pass from Melnjak.



2nd goal of the season for Livaja. 🚨pic.twitter.com/qJKj2zkTqF August 13, 2023

Leon Dajaku 🇩🇪🇽🇰🇦🇱(2001) with a fine finish for the third!

📽️ @TheCroatianLad pic.twitter.com/PoSUhR1Wcm — Football Report (@FootballReprt) August 13, 2023