Ο Ιταλός μπακ, Έμερσον Παλμιέρι, μετά την κατάκτηση του Conference League με τη Γουέστ Χαμ έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει σηκώσει και τα πέντε τρόπαια της UEFA.

«Μίδας» Έμερσον Παλμιέρι! Ο διεθνής Ιταλός αριστερός μπακ - χαφ σήκωσε το Conference League με τη Γουέστ Χαμ έπειτα από τη νίκη επί της Φιορεντίνα στον τελικό και έγραψε ιστορία.

Ο 28χρονος αμυντικός με «ρίζες» από την Βραζιλία έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σηκώσει και τα πέντε τρόπαια της UEFA! Με την Τσέλσι σήκωσε το Europa League το 2019, το Champions League του 2021 και το ευρωπαϊκό Super Cup της ίδιας χρονιάς.

Εκτός από τις συλλογικές επιτυχίες το 2021 σήκωσε το Euro με τη φανέλα της Ιταλίας στο Wembley κόντρα στην Αγγλία.

#EmersonPalmieri becomes tonight the first player in history to win all five of #UEFA's competitions:



🏆 Champions League 2021

🏆 Europa League 2019

🏆 UEFA Conference League 2023

🏆 UEFA Super Cup 2021

🏆 EURO 2020 #Chelsea #WestHam 🇮🇹