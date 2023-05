Η Γουέστ Χαμ επέστρεψε σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από σχεδόν μισό αιώνα και ο Ντέιβινγ Μόγιες ήταν εκστασιασμένος με τους παίκτες του, βγάζοντας μια παθιασμένη συγχαρητήρια ομιλία και πανηγυρίζοντας μαζί τους στα αποδυτήρια.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από όταν το Λονδίνο μπορούσε να υπερηφανεύεται πως είχε τρεις ομάδες του στους δύο τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων. Από τις τρεις του 2019, η εκπροσώπηση επανήλθε το 2021. Και μετά το «διάλειμμα» της περασμένης σεζόν, οι Λονδρέζοι έχουν και πάλι ομάδα να διεκδικεί το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ούτε Άρσεναλ, ούτε Τσέλσι, ούτε Τότεναμ. Φέτος, είναι η χρονιά της Γουέστ Χαμ, η οποία πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της και πρώτο μετά από 47 χρόνια, αυτόν του Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα.

Οι Χάμερς κατέβαλαν την αντίσταση της Άλκμααρ των Παυλίδη-Χατζηδιάκου χάρη σε γκολ του Φορνάλς στην παράταση και μετά από ένα παιχνίδι που τελείωσε βίαια με επεισόδια των Ολλανδών οπαδών, οι φιλοξενούμενοι γιόρτασαν τη μεγάλη τους επιτυχία στα αποδυτήρια.

Κεντρική φιγούρα υπήρξε αναμφίβολα ο Ντέιβιντ Μόγιες. Ο Σκωτσέζος τεχνικός, ο οποίος θα βρεθεί σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά στην 25ετή καριέρα του, έβγαλε μια παθιασμένη ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές συγχαίροντάς τους για τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχαν και στιγμές αργότερα πήρε ενεργά μέρος στο ξέφρενο γλέντι, φωνάζοντας συνθήματα και χορεύοντας αγκαλιά με τους συνεργάτες του.

«Έχετε κάνει μια γ@@@@@ απίστευτη δουλειά, όχι μόνο σήμερα αλλά και στη διάρκεια όλης της διοργάνωσης. Είναι ένα γ@@@@ τρομερό επίτευγμα από όλους σας. Γι' αυτό, συγχαρητήρια».

David Moyes’ speech and celebrations in the changing room ⚒️ pic.twitter.com/cy4oqN0CZh