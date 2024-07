Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενημέρωσε τη Φιορεντίνα ότι δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τον Σοφιάν Άμραμπατ, όμως θέλει να διαπραγματευτεί την απόκτησή του με διαφορετικούς όρους.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ την περασμένη σεζόν μέτρησε 25 εμφανίσεις στην Premier League ως δανεικός από τη Φιορεντίνα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι ενημέρωσαν τους Βιόλα ότι δεν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, και θέλουν να συζητήσουν με τον ιταλικό σύλλογο με άλλους όρους.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο , Φάμπριτσιο Ρομάνο, ο 27χρονος αμυντικός ικανοποίησε τον Έρικ Τεν Χαγκ με τις επιδόσεις του και ο Ολλανδός θέλει να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ». Η τιμή του όμως είναι λίγο... τσιμπημένη για τη Γιουνάιτεντ.

Ο αγγλικός σύλλογος είναι πρόθυμος να συζητήσει με τη Φιορεντίνα με στόχο να την πείσει να ρίξει τις απαιτήσεις της, όμως και άλλα clubs παρακαλουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του.

