Ο δις σκόρερ της Άλκμααρ κόντρα στην Άντερλεχτ, Βαγγέλης Παυλίδης, είναι ο MVP της εβδομάδας στο Conference League. Στην κορυφαία ενδεκάδα του Sofascore και ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο στη ρεβάνς της Άλκμααρ κόντρα στην Άντερλεχτ για τα προημιτελικά του Conference League, όμως ήταν πρωταγωνιστής. O διεθνής Έλληνας σέντερ φορ στα πρώτα 14 λεπτά του ματς σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του, χάρη στα οποία οι Ολλανδοί ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου ματς και εν τέλει πήραν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Ο 24χρονος επιθετικός αναδείχθηκε MVP της εβδομάδας στο τουρνουά.

Εξαιρετικό ματς έκανε και ο έτερος «γαλανόλευκος» ποδοσφαιριστής της Άλκμααρ, Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τον Παυλίδη στην κορυφαία ενδεκάδα του Sofascore. Ο Έλληνας στόπερ είχε 2/5 μονομαχίες, 111 επαφές με την μπάλα, δυο πάσες κλειδιά, 89 ακριβείς μεταβιβάσεις με ποσοστό επιτυχίας 87,3% και 15/20 μακρινές μπαλιές.

