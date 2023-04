Παυλίδης power και το 2023! Ο διεθνής φορ μπορεί να χτύπησε στο ματς με την Άντερλεχτ αλλά είχε προλάβει να βάλει 2 γκολ μέσα σε 14 λεπτά με την Άλκμααρ να παίρνει τεράστια πρόκριση!

Είναι φέτος η χρονιά του παρά το γεγονός ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και ενώ βγήκε με αναγκαστική αλλαγή στο ματς της Άλκμααρ με την Άντερλεχτ, όπου όμως η ομάδα του έκανε την... ανατροπή σε σχέση με τον πρώτο αγώνα και πήρε τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Σε ποιόν αναφερόμαστε;

Μα φυσικά στον 24χρονο διεθνή στράικερ, Βαγγέλη Παυλίδη . Τον στράικερ της Άλκμααρ. Ο Παυλίδης όμως πριν συμβεί αυτό είχε βάλει 2 γκολ μέσα σε ένα διάστημα 14 λεπτών, πιάνοντας τα 22 τέρματα φέτος και τις 10 ασίστ σε 34 αγώνες με τη φανέλα της ολλανδικής ομάδας! Και δεν ήταν μόνο τα 2 γκολ του.

Ήταν πως χάρις αυτά τα τέρματα η Άλκμααρ πήρε την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι και βρίσκεται πια στα ημιτελικά του Conference League. Μία σημαντική στιγμή και για τον διεθνή επιθετικό αλλά και για τον συμπαίκτη του και επίσης διεθνή (στόπερ βέβαια) Παντελή Χατζηδιάκο.

Ο Παυλίδης στη διοργάνωση του Conference League δεν έχει σκοράρει μόνο σε έναν αγώνα, στην ήττα με 2-0 από την Άντερλεχτ. Είχε τρεις σερί αγώνες όπου είχε σκοράρει (με Ντνίπρο και δύο ματς με Λάτσιο) και ενώ βρήκε δίχτυα και στη ρεβάνς με τους Βέλγους.

Ο επιθετικός της AZ σε 5 αγώνες στο Conference League έχει ισάριθμα τέρματα. Στη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών (Conference φυσικά) είχε 4 γκολ και 5 ασίστ σε 6 αναμετρήσεις. Ήτοι έχει 9 γκολ σε 11 ευρωπαϊκούς αγώνες φέτος. Ήταν δε τόσο μεγάλη η χαρά του Παυλίδη μετά τον αγώνα με την Άντερλεχτ που έβαλε σε δεύτερη... μοίρα το πρόβλημά του.

Pavlidis werd in de rust gewisseld met een blessure, maar had daar na de wedstrijd geen last meer van



"Dat zien we morgen wel"