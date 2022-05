Καμία αλλαγή στην έδρα διεξαγωγής του τελικού του Conference League, με την UEFA να επιβεβαιώνει πως τα Τίρανα θα υποδεχτούν κανονικά τους δυο φιναλίστ της διοργάνωσης.

Οριστικά στα Τίρανα ο τελικός του Conference League!

Παρά τα σενάρια που είχαν προκύψει για μετάθεση του τελικού σε διαφορετική πόλη και χώρα λόγω των προβλημάτων που είχαν προκύψει στην Ομοσπονδία της Αλβανίας, η UEFA θέλησε να υπενθυμίσει πως το μεγάλου ραντεβού δεν πρόκειται να αλλάξει έδρα.

Όπερ σημαίνει πως η προοπτική της Ελλάδας διαγράφεται πλέον οριστικά, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να επιβεβαιώνει μέσα από ανάρτηση στα social media πως ο πρώτος τελικός της νεοσύστατης διοργάνωσης θα διεξαχθεί κανονικά στη νεόδμητη και τετράστερη «Kombetare Arena».

Εκεί όπου οι δυο φιναλίστ θα ριχτούν στην «αρένα» στις 25 Μαΐου για την κατάκτηση του τροπαίου, με την ημιτελική φάση να αποτελείται από τα ζευγάρια Ρόμα - Λέστερ και Μαρσέιγ - Φέγενορντ.

🇦🇱 Tirana will host this season's inaugural @europacnfleague final on 25 May.



🤔 Where would you like to see it staged in 2023?#UECL #UECLfinal pic.twitter.com/pbjCdO81Bx