ΠΑΟΚ – Μαρσέιγ 0-1: Αποθέωσε «δικέφαλο» η UEFA «ήταν μια τρομερή διαδρομή» απάντησαν οι «ασπρόμαυροι»

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε όσο μπορούσε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μαρσέιγ γνωρίζοντας την ήττα με 1-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης η UEFA αποθέωσε τους «ασπρόμαυρους» που απάντησαν κάνοντας λόγο για τρομερή διαδρομή.

Βρέθηκε πολλές φορές στην πηγή, έχασε μοναδικές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε απέναντι στην Μαρσέιγ να σκοράρει και να πιει νερό. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 1-0 και οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να προκριθούν στα ημιτελικά του Conference League. Η προσπάθειά τους όμως δεν άφησε ασυγκίνητη την UEFA που μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter αποθέωσε τους «ασπρόμαυρους» που με την σειρά τους απάντησαν τονίζοντας πως «Ήταν μια τρομερή διαδρομή».

It was a hell of ride! @europacnfleague https://t.co/kv98Ul34fF