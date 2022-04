Η Ρόμα έπαθε νέο κάζο από την Μπόντο Γκλιμτ στην Νορβηγία και ο Ζοσέ Μουρίνιο «κατάφερε» να βάλει αυτή την ομάδα δίπλα στο όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης στην καριέρα του!

Οι «τζιαλορόσι» πήγαν ξανά στην Νορβηγία στο φετινό Conference League μετά τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης και έφυγαν ξανά με σκυμμένο το κεφάλι.

Η ιταλική ομάδα μετά το 6-1 των γκρουπ, υπέστησαν ήττα με σκορ 2-1 στον πρώτο προημιτελικό, έχοντας πλέον αποτύχει να νικήσουν την Μπόντο Γκλιμτ σε τρία παιχνίδια!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είδε τους Νορβηγούς να του κάνουν... χουνέρι το οποίο είχε πάθει μονάχα από την Ρεάλ Μαδρίτης!

Οι «μερένγκες» είναι η μοναδική άλλη ομάδα την οποία ο Πορτογάλος έχει αντιμετωπίσει 3+ φορές και έχει αποτύχει να νικήσει, με την «βασίλισσα» σε 5 ματς να μην τον έχει αφήσει να χαρεί ούτε μια φορά και τώρα την Μπόντο Γκλιμτ σε 3 παιχνίδια να έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία!

Jose Mourinho has faced just two sides 3+ times in his career and failed to win:



◎ Real Madrid



5 games

0 wins



◉ Bodø/Glimt



3 games

0 wins



Both of Roma's defeats in the #UECL this season have come in Norway. 🇳🇴 pic.twitter.com/y1jXSkpCLb