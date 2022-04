Η αποστολή του «Δικέφαλου του Βορρά» αναχώρησε πριν από λίγο για τη Γαλλία, ενόψει του αυριανού της αγώνα με τη Μαρσέιγ.

Για τη Μασσαλία «πέταξε» πριν από λίγο η αποστολή του ΠΑΟΚ, όπου αύριο (7/4) θα παίξει με τη Μαρσέιγ για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και εκτός είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Στη διάθεση του Ρουμάνου κόουτς είναι οι εξής: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Λύρατζης, Τέιλορ, Μιχάι, Ινγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Σοάρες, Ελ Καντουρί, Ντόουγκλας, Μπίσεσβαρ, Μουργκ, Α.Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα, Ακπομ, Τσόλακ.

