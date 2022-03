Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από το Βέλγιο και προσπαθεί να ηρεμήσει και να προσγειωθεί μετά το νέο ευρωπαϊκό θρίαμβο του Δικεφάλου που δεν λέει να σταματήσει για φέτος στην Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ προχωράει, ο ΠΑΟΚ κάνει άλματα προόδου γιατί όλοι όσοι τον υπηρετούν έχουν απόλυτη συναίσθηση της κατάστασης και της πραγματικότητας. Τα έχει καταφέρει έτσι ο Σαββίδης και ο Λουτσέσκου που με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο περνούν τα σωστά μηνύματα τα οποία οδηγούν τον Δικέφαλο του Βορρά σε μεγάλες δόξες μέσα όμως από σίγουρα και σταθερά βήματα. Ξέρουν όλοι καλά στον ΠΑΟΚ που πατάνε και που βρίσκονται, εκτιμώ ότι γνωρίζουν καλά και τι χρειάζονται για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Γιατί… προφανώς και ο ΠΑΟΚ θέλει πολλά για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θα μπορούμε σήμερα να λαϊκίσουμε… Μας παίρνει! Είναι η μέρα τέτοια που όλα γίνονται αποδεκτά. Αφού πέρασαν λίγες ώρες εδώ στη Γάνδη και αφού ηρεμήσαμε, ας είμαστε αντικειμενικοί στην προσπάθεια καταγραφής της πραγματικότητας.

Αυτό το χθεσινό ήταν ο ορισμός όσων έγραψα στις 25 Σεπτεμβρίου «To fight. To suffer…» για όλη τη χρονιά του Δικεφάλου. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ του 2021-2022:«To fight. To suffer…»

Υποφέρει ο ΠΑΟΚ! Όσα κάνει, τα πετυχαίνει… υποφέροντας! Παλεύει, δίνει μεγάλες μάχες ακόμη και με την πλάτη στον τοίχο, ζορίζεται, παίζει μισός, βάζει νεαρούς, υστερεί ποιοτικά, παίζει εδώ και μήνες στα όριά του, δεν εντυπωσιάζει, αλλά προχωράει! Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην την παραγνωρίζουμε. Ζορίζεται πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη χρονιά επιστροφής του κορυφαίου προπονητή της ιστορίας του, αλλά τα καταφέρνει, κυρίως… εξαιτίας του! Να τα λέμε κι αυτά! Ο μέγας Λουτσέσκου είναι ο πρωταγωνιστής!

Τι έγινε χθες μέσα στην Arena της Γάνδης; Τι να γράψουμε; Να κοροϊδέψουμε τον κόσμο; Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν διαστήματα που ο ΠΑΟΚ γονάτισε! Ήταν μερικές αλλεπάλληλες φάσεις, όπου η ομάδα όχι μόνο δεν πλησίαζε το κέντρο, αλλά αμύνονταν μέσα στην μικρή περιοχή! Δέκα λεπτά τουλάχιστον στο ξεκίνημα! Άλλα δέκα λεπτά στο τέλος του ημιχρόνου. Άλλα 15 στην αρχή του δευτέρου, με τον ΠΑΟΚ στο… «βοήθα Παναγιά». Δεν μπορούσαν! Οι συγκεκριμένοι που αγωνίζονταν δεν είχαν την ποιότητα να ανταποκριθούν στην πίεση των Βέλγων και κάπως έτσι το γήπεδο… έγερνε.

Εκεί είναι που θυμάσαι πάντα τα λόγια του μεγάλου προπονητή: «To fight… To suffer. Never give up. Mentality…». Κάπως έτσι κράτησε ο Βιεϊρίνια και η παρέα του. Κράτησαν μέχρι το 60΄ το 1-1 και με τις αλλαγές, αλλά και το ότι η Γάνδη λύγισε από πλευράς ψυχικών και σωματικών δυνάμεων, ο ΠΑΟΚ άλλαξε την εικόνα, ισορρόπησε, κέρδισε και φυσικά πήρε την πρόκριση. Ήταν πολύ καλή η ομάδα σε ένα ακόμη τελείωμα αγώνα! Μεγάλη υπόθεση αυτή για το σώμα αλλά και το μυαλό των παικτών.

Όλα τα μηνύματα του Λουτσέσκου έχουν περάσει! Το πιστεύουν… Παίζουν όλοι, λίγο παραπάνω από το ταβάνι τους και μπορούν να φθάνουν τον ΠΑΟΚ στους 8 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έστω και με τόσους κομβικούς παίκτες… απόντες. Και τι έγινε; Ποιος ασχολείται με τους απόντες;

Χθες, στο ημίχρονο είχε πρόβλημα και ο Κρέσπο… Ε και; Άλλοι θα αναθεμάτιζαν τη μοίρας τους. Στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν να βάλουν τον Μιχάι και ο διεθνής Αλβανός κατάφερε από πέμπτος στόπερ της ομάδας στις αρχές της χρονιάς, να φθάνει τώρα σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο απόδοσης κατά το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο. Η συγκέντρωσή του ερχόμενος από το πάγκο, ήταν παροιμιώδης!

Η σίγουρη παρουσία του Μιχάι και η αλλαγή του Σίντκλεϊ που έπαιξε ως χαφ-εξτρέμ μπροστά από τον Βιεϊρίνια για να ελέγχει και τα πάμπολλα ανεβάσματα του Βέλγου φουλ μπακ, άλλαξαν την εικόνα της αναμέτρησης. Μετά το 60΄ είδαμε ένα κανονικό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ως πιο ποιοτικός ακόμη και στη δουλειά που βγάζει σε στημένες μπάλες, κατάφερε με τη ψυχραιμία του Βιεϊρίνια που έκανε την ασίστ και το τελείωμα του Ντόουγκλας, να πάρει τη νίκη-πρόκριση.

Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ του 2021-2022! Ομάδα… « to fight, to suffer». Ομάδα που παίζει πρόκριση στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στο τέλος του δεύτερου αγώνα όπου κρίνονται τα πάντα, αγωνίζεται με: Μιχάι! Με Λύρατζη! Με Τσιγγάρα! Με Σίντκλεϊ αριστερό χαφ-εξτρέμ και με Τέιλορ στα δεξιά. Κανείς δεν πίστευε στην επιτυχία με αυτό το ρόστερ. Μόνο ο Λουτσέσκου που φυσικά ξέρει να διαχειρίζεται το έμψυχο δυναμικό με μαγικό τρόπο. Τόσο μαγικό που πέρα από την πρόκριση, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει με το συγκεκριμένο ελλιπές ποιοτικά ρόστερ, δίνει τρομακτική αυτοπεποίθηση για το τι θα γίνει όταν η ομάδα παίξει πλήρης και αργότερα, όταν γίνουν μερικές πιο σοβαρές κινήσεις ενίσχυσης.

Ο Μιχάι ήταν αλάνθαστος! Ο Ίνγκασον πάρα πολύ καλός. Ο Λύρατζης σωτήριος. Ο Βιεϊρίνια… το παράδειγμα προς μίμηση. Κάποτε, πριν 25 χρόνια, στις 17/3 είχαμε τον Πρέλεβιτς να γράφει ιστορία με αυτή τη φωτογραφία και τώρα, σε αυτή ακριβώς τη μέρα θα θυμόμαστε αυτό το πλάνο του μεγάλου Πορτογάλου αρχηγού.

Ο Τσιγγάρας… τρέχει ακόμη, ο Πασχαλάκης κρατάει και ο Ντόουγκλας Αουγκούστο κάνει δεύτερο ημίχρονο για… πολύ-πολύ μεγάλη μεταγραφή... Θηρίο ο Άκπομ, πάρα πολύ χρήσιμοι και όλοι οι άλλοι που οδηγούν τον ΠΑΟΚ ψηλά. Πολύ ψηλά…

Με τον αρχιτέκτονα του πάγκου να λέει και κάτι ακόμη πολύ σωστό: «Δεν νιώθουμε ότι φθάνουμε στο τέλος. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε αρκετά ακόμη. Δεν πετύχαμε ακόμη κάτι πολύ μεγάλο…». Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μέχρι τώρα 4 προκρίσεις στα νοκ άουτ διπλά ματς και πέρασε στον όμιλο δεύτερος μετά την Κοπεγχάγη που χθες… χαιρέτησε, αλλά… κανείς δεν «ζαλίζεται» από την πορεία.

Όλοι είναι προσγειωμένοι και όλοι πιστεύουν! Έχει ακόμη δρόμο για την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ και… ψάξτε άλλες ημερομηνίες για να παιχθεί το κύπελλο Ελλάδας…