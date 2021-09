Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς ο Λουτσέσκου ανεβάζει ήδη την ομάδα και τους παίκτες του, σχολιάζει το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που έρχεται αύριο και κλείνει με την… κλειστή θύρα 4.

Άντε οι άλλοι να απορούν για το πώς αυτός ο προπονητής καταφέρνει ήδη και παίρνει από τη συγκεκριμένη ομάδα το… κάτι παραπάνω. Οι ΠΑΟΚτσήδες που το καλοκαίρι ΔΕΝ καταλάβαιναν το χιλιογραμμένο… «ό τι θέλει ο Λουτσέσκου» ή δεν αντιλαμβάνονταν το νόημα των προσπαθειών του να πείσει τους παίκτες του ότι είναι οι καλύτεροι, αντιλήφθηκαν τώρα τα πώς και τα γιατί. Για την ακρίβεια… τα θυμήθηκαν;

Δεν κοροϊδεύει ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν μιλάει για το πρωτάθλημα. Λέτε εσείς να μην ξέρει ο προπονητής τι έχει και τι… ΔΕΝ έχει; Τα είπε και στη Βέροια μετά το φιλικό: «Τι θέλετε να πω δημόσια; Αυτοί είμαστε πάμε να παλέψουμε». ΜΟΝΟ έτσι μπορεί να πάρει από τους παίκτες του αυτό το κάτι παραπάνω από όσα κανονικά μπορούν να δώσουν. Μόνο έτσι τους δίνει τη νοοτροπία που αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχίας. Και αν αντέξουν τώρα στα δύσκολα, αν μείνουν όρθιοι μέχρι το χειμώνα, τότε… θα τα ξαναπούμε.

Αλλιώς το είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και αυτό πρέπει να είναι το νέο σύνθημα για τον ΠΑΟΚ του 2021-2022 που απέχει πολύ ακόμη για να θυμίσει τον ΠΑΟΚ του 2017-2019. Είπε και λέει κάθε μέρα από τότε. Δημόσια, αλλά και στα αποδυτήριά του: «Let’s go TO FIGHT. TO SUFFER…»

Αυτές οι λέξεις καλύπτουν τον ΠΑΟΚ της σεζόν που ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να βάλει βάσεις ώστε να δημιουργήσει εκ νέου την πρωταθλήτρια ομάδα, πρέπει ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΕΙ. Τι να κάνουμε; Θα υποφέρει! Ήδη υποφέρει. Γιατί; Ας μην τα ξαναγράψουμε… Δεν θα έπρεπε να παιδεύεται τόσο, αλλά…

Ήδη παλεύει και προφανώς ήδη υποφέρει η ομάδα. Κερδίζει, χωρίς ΚΑΝΕΙΣ από όσους δεν νιώθουν από ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου να το καταλαβαίνει, αλλά ταυτόχρονα υποφέρει! Έφαγε και τη σφαλιάρα από τον ΠΑΣ, λογικά θα φάει και άλλες τέτοιες! Στο τέλος όμως αυτή η αλεπού από το Βουκουρέστι, θα τα καταφέρει και πάλι! Όσα εμπόδια και αν βρει μπροστά του. Αρκεί κάθε μέρα να αυξάνονται όλο και περισσότερο, εκείνοι που πιστεύουν στο… «to fight, to suffer».

Τα έγραφα τόσες πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι… Ο άνθρωπος είναι καθηγητής στη διαχείριση των προσωπικοτήτων, των ανθρώπων, των παικτών του, των αποδυτηρίων. Η νοοτροπία είναι πάνω από όλα. Ο ΠΑΟΚ του 2017-2019 δεν έμεινε 1,5 χρόνο αήττητος γιατί είχε παικταράδες. Τα κατάφερε γιατί εκείνοι οι παίκτες απέκτησαν τη νοοτροπία του νικητή και φυσικά δούλευαν μέσα στο γήπεδο με τον ιδανικό τρόπο. Όλα ξεκίνησαν και τότε από την εκπληκτική μεθοδολογία του Λουτσέσκου, που από την πρώτη μέρα ανέβαζε και πώρωνε και κάλυπτε και έκανε… Θεούς τους παίκτες του. Αυτούς που είχε. Έτσι και τώρα. Ομάδα και παίκτες του 5-6 παίζουν ήδη για 6-7. Έχουμε και συνέχεια…

Αύριο έχει ντέρμπι. Μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει τον προπονητή. Έχει τον στρατηγό που ήδη μαθαίνει σε όσους δεν το ήξεραν ότι… ο προπονητής κάνει την ομάδα και (πάντα) η ομάδα κάνει τον παίκτη. Επιχειρεί με πολύ μεγάλη δυσκολία να φτιάξει το σύνολό του, το οποίο παρά τα τεράστια προβλήματα, παίζει ΗΔΗ παραπάνω από όσο μπορεί και από όσο οι περισσότεροι υπολόγιζαν.

Η ΑΕΚ έχει τις μεταγραφές. Τώρα, φαίνεται να έχει περισσότερη ποιότητα. (Από τις 14/2 προσέγγισε και ήθελε τον στρατηγό, αλλά στη μονομαχία, έχασε και πάλι από τον Σαββίδη, όπως χάνει συνέχεια τα τελευταία χρόνια σε πολλές μονομαχίες). Επένδυσε όμως και ανέβασε την ποιότητά της. Για το ποιος έχει την καλύτερη ομάδα θα δούμε σε 4-5-6 μήνες. Όποιος από τώρα βιάζεται (όπως έκαναν πάμπολλοι με ΑΕΚ-ΠΑΟ και Άρη την πρώτη εβδομάδα του πρωταθλήματος) θα κουραστούν στα… διπλά φλικ-φλακ και στις πιρουέτες, τις οποίες ήδη ξεκίνησαν.

Αύριο τι θα γίνει;

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην Τούμπα και σε έναν (ελπίζουμε) καλύτερο χλοοτάπητα για να ελέγξει τον ρυθμό, να κυριαρχήσει, να παίξει το συνδυαστικό του ποδόσφαιρο, να αμυνθεί οργανωμένα και να μην επιτρέψει πολλές φάσεις στους αντιπάλους. Μπαίνει βασικά για να κερδίσει. Στο κάτω-κάτω, σε αυτή την περίοδο, η ομάδα του Λουτσέσκου δεν παίζει. Κερδίζει. Έχασε βέβαια από τα Γιάννινα, για να μην ξεχνιόμαστε, αφού η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη.

Η ΑΕΚ έχει μεσοεπιθετικές αρετές, έχει αμυντικές αδυναμίες. Ως εντελώς νέα ομάδα έχει και μεγάλα σκαμπανεβάσματα.

Ο διαιτητής είναι ξένος και δεν χρειάζεται να θυμίσουμε την τρομακτική –υπέρ του ΠΑΟΚ- παράδοση στα ματς των Δικεφάλων με όσους έρχονται απέξω και δεν επηρεάζονται από τους.. περίεργους και τον ελληνικό περίγυρο…

Μάχη θα γίνει και στο τέλος θα δούμε ποιος θα επικρατήσει στη… μία βραδιά. Μετά από πολλούς μήνες θα δούμε και ποιος θα επικρατήσει στη μία χρονιά…

* Πολλοί διαμαρτύρονται για τον διαχωρισμό των οπαδών αναφορικά με την είσοδο στα γήπεδα. Όλοι οι οπαδοί έχουν να λένε για το νέο αθλητικό νόμο και την επιστροφή του ιδιώνυμου. Μόνο οι ΠΑΟΚτσήδες όμως φωνάζουν και διαμαρτύρονται με τον πλέον ιδιαίτερο και δυναμικό τρόπο. Πέρα από τις πορείες, το κλείσιμο της θύρας 4 ως απόφαση, έχει και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ιστορικά για τους ΠΑΟΚτσήδες ίσχυε και ισχύει το… «όσοι πάμε, τόσοι θα γυρίσουμε» το οποίο συνδυάζεται και με το ότι κανείς δεν μένει πίσω. Φυσικά και στο… όλοι ή κανείς. Σεβαστή ως άποψη. Έτσι μεγάλωσαν γενιές ΠΑΟΚτσήδων, τότε που ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε οπαδούς κυρίως μέσα από τον κόσμο και τη φήμη του.

Από την άλλη… είναι ο ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα ή μπορούν αποφάσεις σαν αυτή να πλήττουν τελικά τον ίδιο τον ΠΑΟΚ; Τέλος πάντων, σωστά γίνονται ήδη πολλές και σοβαρές κουβέντες, υπάρχει επιχειρηματολογία για την τελική απόφαση που αναμένεται. Στο τέλος ό τι και αν αποφασιστεί, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγει ενωμένος. Μόνο έτσι μπορεί να πορευθεί, μόνο έτσι τα κατάφερε και πέτυχε μεγάλα πράγματα τα τελευταία χρόνια.

Αύριο στην Τούμπα θα είναι για… (ποδοσφαιρικό) fight μόνο 15 χιλιάδες! ΟΚ… Όσοι είναι… Με πρώτο τον Ρουμάνο που δείχνει και εκφράζεται αυτή την περίοδο ως ο πιο πωρωμένος –με την ομάδα- ΠΑΟΚτσής.

τελικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι θα παίξει χωρίς: Τον Βιεϊρίνια! Χωρίς και τον άλλο αρχηγό του τον Κρέσπο! Χωρίς τον καλύτερό του παίκτη τον Ελ Καντουρί! Χωρίς τον Ίνγκασον! Χωρίς και το Ολιβέιρα! Χωρίς ΚΑΙ τη θύρα 4!! Οκ! Για να δούμε ποιος θα αφουγκραστεί… «to fight, to suffer».