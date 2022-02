Χρέη δημοσιογράφου αλλά και συνεντευξιαζόμενου ανέλαβε ο Χάρης Τσιγγάρας μετά την πρόκριση της ομάδας του στους «16» του Conference League.

Ο 21χρονος μέσος του ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μόνος του συνέντευξη από τον εαυτό του, κάνοντας τις ερωτήσεις και δίνοντας τις απαντήσεις.

Απολαύστε όλα όσα ρώτησε και είπε στην κάμερα του PAOK TV.

Charis Tsingaras thinking out loud in front of #PAOKTV camera in this special conversation with himself. A #DIY interview... #Tsingaras #PAOKFCM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/65Ank6Fa7C