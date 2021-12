Λίνεκερ: «Είμαι στον πλανήτη 6 δεκαετίες κι ακόμα με επηρεάζει ένα ποδοσφαιρικό ματς»! (pic)

Ο Γκάρι Λίνεκερ ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο, αγαπάει τη Λέστερ όσο ελάχιστα πράγματα στη ζωή του και παραδέχεται πως τα αποτελέσματα της ομάδας του, κάθε φορά επηρεάζουν τρομερά την ψυχολογία του!

Υπάρχουν οι άνθρωποι που μεγαλώνοντας, βιώνοντας πράγματα, καταστάσεις και παίρνοντας μαθήματα απ' όσα μπορούν να συμβούν, αρχίζουν και απομυθοποιούν πολλά. Ηρεμούν, δεν δίνουν τόση σημασία, αρχίζουν και βάζουν άλλες προτεραιότητες.

Και υπάρχει και ο Γκάρι Λίνεκερ που όσο θα ζει και θ' αναπνέει, μάλλον θα βλέπει ποδόσφαιρο με την ίδια αγωνία, το ίδιο στρες, θα έχει τον ίδιο ενθουσιασμό για τα γκολ, την ίδια ευτυχία στις νίκες και την ίδια λύπη στις ήττες.

Κάπως έτσι έγινε και μετά τον «υποβιβασμό» της Λέστερ στο Conference League με την ήττα (3-2) από τη Νάπολι, με τον άλλοτε Άγγλο διεθνή που πλέον εκτελεί χρέη τηλεσχολιαστή στην Ισπανία να δηλώνει μέσω social media:

«Είμαι στον πλανήτη αυτό 6 δεκαετίες και το αποτέλεσμα ενός αγώνα ακόμα επηρεάζει την διάθεσή μου. Είναι παράλογο, το ξέρω, αλλά μάλλον δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό».

I’ve been on this planet for 6 decades and the result of a football match still really affects my mood. It’s absurd, I know, but I’m not sure I’ll grow out of it now.