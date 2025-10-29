Δείτε τις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με τους Galacticos , τις αναμετρήσεις σε Κύπελλο Ελλάδας και Euroleague.

Πλουσία η αθλητική δράση και σήμερα (29/10) με τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπασκετ να συνεχίζονται.

Στο Κύπελλο Ελλάδος η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με 6 παιχνίδια. Αρχικά στις 15:00 ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Αιγάλεω, ενώ λίγο μετά στις 15:30 η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Ηλιούπολη.

Στις 17:30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο και μία ώρα αργότερα στις 18:30 ο Λεβαδειακός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Το βράδυ στις 19:30 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο και στις 21:30 ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Τούμπα με την ΑΕΛ Novibet.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ πριν τα ματς της ημέρας στο θεσμό στους Galacticos στις 14:00. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος κι όχι μόνο. Απευθείας συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Η 7η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «ΣΕΦ» τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από τo Nova Sports Prime, ενώ νωρίτερα στις 20:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα φιλοξενήσει στη Σόφια τη Παρτίζαν (Nova Sports 4).

Στην εμβόλιμη αγωνιστική στην Ιταλία η Ίντερ θα φιλοξενήσει τη Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 3), η Κόμο τη Βερόνα (19:30 Cosmote Sport 9), η Ρόμα τη Πάρμα (19:30, Cosmote Sport 8), η Γιουβέντους την Ουντινέζε (19:30, Cosmote Sport 5), η Μπολόνια τη Τορίνο (21:45 Cosmote Sport 5) και η Τζένοα τη Κρεμονέζε (21:45 Cosmote Sport 7). Τέλος στην Αγγλία η Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα θα αναμετρηθεί στο Λονδίνο με την Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Carabao Cup.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας