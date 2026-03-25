Πρεμιέρα με το... αριστερό για την Εθνική Κ17, έχασε με 1-0 από το Μαυροβούνιο

Η Εθνική Ελλάδος Κ17 ηττήθηκε με 1-0 από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο τρίτο γκρουπ του δεύτερου προκριματικού γύρου του Euro U17. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το πέτυχε ο Βουσούροβιτς στο 67ο λεπτό.

Οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου είναι η Σουηδία και η Νορβηγία , οι οποίες παίζουν μεταξύ τους στις 16:00. Οι ομάδες αυτές παίζουν από τρεις αγώνες και στην επόμενη φάση προκρίνεται μονάχα ο πρώτος κάθε ομίλου.

Σύνθεση Εθνική Ελλάδος:

Γείτονας, Λάβδας, Καλπάκης, Σιώζιος, Χαλδέζος (74' Παπασαραφιανός), Φερράζ (60' Μωϋσιάδης), Μπινιάρης (87' Κίτος), Νεμπής, Κόστογλου, Μπαϊραμίδης (74' Καραγγέλης), Σουβλατζής.